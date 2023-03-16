Premiados tres graduados por sus trayectorias y proyectos de impacto socialUna criminóloga experta en violencias machistas, un informático creador de Wikiloc y una especialista en liderazgo femenino son los merecedores de los Premios UOC Alumni
La entrega de los galardones ha tenido lugar durante la Noche Alumni, el encuentro anual de la comunidad de graduados y graduadas de la UOC
Este jueves, 29 de octubre, un centenar de graduados y graduadas de la UOC han asistido a su encuentro anual: la Noche Alumni, en el campus del Poblenou de Barcelona. Y tres de ellos se han convertido en los protagonistas de la velada, ya que la universidad les ha reconocido la trayectoria profesional, una iniciativa tecnológica y un proyecto con impacto social, respectivamente.
Los merecedores de estos Premios UOC Alumni han sido Carla Vall Duran, criminóloga referente en el abordaje y la prevención de violencias machistas, que ha recibido el premio a la trayectoria profesional; Jordi López Ramot, informático responsable de la red Wikiloc, que ha sido merecedor del premio a la iniciativa tecnológica, y Laia Arcones Pijem, especialista en liderazgo femenino y fundadora del Instituto Más Mujeres, que ha ganado el premio al proyecto con impacto social.
Carla Vall Duran, premio a la trayectoria profesional
Alumni del grado de Criminología
Criminóloga experta en violencias
Carla Vall Duran es abogada penalista, criminóloga, docente y una de las principales expertas en derechos humanos, violencias machistas y violencia sexual en el Estado español. Su trayectoria profesional combina la defensa jurídica de las víctimas, la incidencia institucional, la formación especializada y la divulgación con una clara vocación de transformación social.
Es fundadora de Carla Vall Advocades, un despacho especializado en la defensa integral de víctimas de violencias machistas, sexuales y vicarias, desde donde ofrece asesoramiento jurídico, acompañamiento estratégico y representación en casos de alto impacto social.
Paralelamente al ejercicio de la abogacía, ha asesorado a administraciones públicas, organismos e instituciones de ámbito estatal, autonómico y local en materia de prevención, protocolos y abordaje de las violencias machistas. También ha impartido formación especializada a profesionales del sistema judicial, de cuerpos policiales, de servicios sociales, de salud y de educación, colaborando con organismos como el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (CEJFE), el Instituto Catalán de las Mujeres, el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña y el Observatorio Catalán de la Justicia en Violencia Machista.
Desde 2022 codirige el Departamento contra los Abusos de la Academia del Cine Catalán, desde donde impulsa protocolos de prevención, atención y reparación ante situaciones de abuso y acoso dentro del sector audiovisual.
También es una voz de referencia en los medios de comunicación, donde habla sobre derechos humanos, justicia feminista y violencia de género, y participa habitualmente en conferencias, congresos y programas de divulgación jurídica.
Como autora, ha publicado varios libros de divulgación jurídica y feminista, entre los que destacan Romper en caso de emergencia, A la foguera!, No mentiràs y Red flags, obras que acercan el derecho, la prevención de las violencias y la igualdad a la ciudadanía.
Su tarea ha sido reconocida con varios galardones, entre los que destaca el Premio Meninas 2022 del Ministerio de Igualdad en la categoría de justicia feminista, por su contribución a la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra las violencias machistas.
Jordi López Ramot, premio a la iniciativa tecnológica
Graduado en Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas de la UOC
Creador de Wikiloc
Jordi López Ramot (Sant Feliu de Guíxols, Baix Empordà, 1973) es un informático y empresario catalán. En el año 2006 creó el portal de rutas Wikiloc, proyecto del que es CEO. También es fundador y directivo de la empresa tecnológica Iogeo S. L., con sede en el Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Girona.
Wikiloc es una plataforma digital que conecta a una comunidad global de amantes de las actividades al aire libre, lo que permite a sus miembros descubrir, compartir y seguir rutas en todo el mundo. Nacida en Cataluña, se ha convertido en una herramienta de referencia para millones de personas que practican senderismo, ciclismo, montañismo, trail running, kayak y otras muchas disciplinas.
Su funcionamiento se basa en la colaboración de la comunidad: los usuarios graban sus recorridos con GPS, los documentan con fotografías, descripciones y recomendaciones, y los comparten para que otras personas los puedan seguir de forma segura. Esta inteligencia colectiva ha dado lugar a uno de los repositorios de rutas más extensos del mundo y ha fomentado un turismo activo, sostenible y respetuoso con el entorno.
Más allá de la tecnología, Wikiloc promueve una forma de explorar el territorio basada en el conocimiento compartido y la accesibilidad, lo que facilita que cualquier persona pueda descubrir nuevos espacios naturales con confianza. Su capacidad para combinar innovación, comunidad e impacto social lo ha consolidado como un proyecto de referencia internacional nacido en Cataluña.
Laia Arcones, premio al proyecto con impacto social
Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la UOC
Fundadora del Instituto Más Mujeres
Arcones es especialista en liderazgo femenino, visibilidad profesional y diversidad, y fundadora del Instituto Más Mujeres, proyecto por el que ha recibido este premio. Además, es autora del libro MamaBoss (Amazon Best Seller en septiembre de 2019), creadora del Método de Visibilidad WOW y profesora en ESADE desde 2017. También ha sido reconocida como LinkedIn Top Voice en Diversidad e Igualdad desde 2024.
El Instituto Más Mujeres nació con una misión clara: conseguir que haya más mujeres líderes y visibles. Hoy se ha convertido en una iniciativa pionera que impulsa la igualdad de oportunidades, el liderazgo femenino y la transformación cultural de las organizaciones desde una aproximación innovadora, práctica y con impacto demostrable.
Este instituto trabaja para transformar comportamientos, romper barreras invisibles y generar oportunidades reales de crecimiento profesional para las mujeres. Y lo hace con formación, mentoring, innovación, investigación aplicada y experiencias gamificadas que permiten abordar temas complejos de una forma próxima y participativa.
La innovación es uno de los pilares diferenciales del proyecto. Ha desarrollado metodologías propias y experiencias pioneras como Diversicluedo, un juego de detectives con IA para descubrir los sesgos invisibles en las organizaciones; El Juego de la Igualdad, una experiencia gamificada inspirada en los juegos de escapada; Igualopoly, basado en las reglas no escritas del mundo laboral; Women Mentor Club, una red de acompañamiento circular entre mujeres profesionales; o Women Approved, una iniciativa que visibiliza y reconoce a las organizaciones comprometidas con el talento femenino.
Durante los últimos años, el Instituto Más Mujeres ha acompañado a miles de mujeres en su desarrollo profesional y personal, ha formado a más de 100.000 personas en liderazgo, igualdad y diversidad, y ha colaborado con centenares de organizaciones de referencia como NTT DATA, ABB, BASF, AstraZeneca, Banc Sabadell, Correos, DKV, ONCE, FC Barcelona, Leroy Merlin o MediaMarkt, entre otros.
Premios UOC Alumni
Los Premios UOC Alumni nacen con la voluntad de reconocer y dar visibilidad a proyectos e historias transformadores impulsados por los graduados y graduadas de la UOC. Esta iniciativa refleja el compromiso de la universidad con la innovación, el impacto social y la generación de conocimiento que contribuya a la mejora de la sociedad.
A través de estos premios, se quiere valorar el espíritu emprendedor, el talento y la capacidad de transformación de los miembros de la comunidad Alumni destacando iniciativas que han marcado la diferencia en sus ámbitos profesionales o personales. En este sentido, las distintas categorías de premios deben reflejar ese espíritu.
Mediante esta iniciativa, la UOC reafirma su compromiso con sus graduados y graduadas, impulsa el reconocimiento de su talento y fomenta una comunidad activa e inspiradora.