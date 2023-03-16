Este jueves, 29 de octubre, un centenar de graduados y graduadas de la UOC han asistido a su encuentro anual: la Noche Alumni , en el campus del Poblenou de Barcelona. Y tres de ellos se han convertido en los protagonistas de la velada, ya que la universidad les ha reconocido la trayectoria profesional, una iniciativa tecnológica y un proyecto con impacto social, respectivamente.

Los merecedores de estos Premios UOC Alumni han sido Carla Vall Duran , criminóloga referente en el abordaje y la prevención de violencias machistas, que ha recibido el premio a la trayectoria profesional; Jordi López Ramot , informático responsable de la red Wikiloc , que ha sido merecedor del premio a la iniciativa tecnológica, y Laia Arcones Pijem , especialista en liderazgo femenino y fundadora del Instituto Más Mujeres , que ha ganado el premio al proyecto con impacto social.

Carla Vall Duran, premio a la trayectoria profesional

Alumni del grado de Criminología

Criminóloga experta en violencias

Carla Vall Duran es abogada penalista, criminóloga, docente y una de las principales expertas en derechos humanos, violencias machistas y violencia sexual en el Estado español. Su trayectoria profesional combina la defensa jurídica de las víctimas, la incidencia institucional, la formación especializada y la divulgación con una clara vocación de transformación social.

Es fundadora de Carla Vall Advocades, un despacho especializado en la defensa integral de víctimas de violencias machistas, sexuales y vicarias, desde donde ofrece asesoramiento jurídico, acompañamiento estratégico y representación en casos de alto impacto social.

Paralelamente al ejercicio de la abogacía, ha asesorado a administraciones públicas, organismos e instituciones de ámbito estatal, autonómico y local en materia de prevención, protocolos y abordaje de las violencias machistas. También ha impartido formación especializada a profesionales del sistema judicial, de cuerpos policiales, de servicios sociales, de salud y de educación, colaborando con organismos como el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (CEJFE), el Instituto Catalán de las Mujeres, el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña y el Observatorio Catalán de la Justicia en Violencia Machista.

Desde 2022 codirige el Departamento contra los Abusos de la Academia del Cine Catalán, desde donde impulsa protocolos de prevención, atención y reparación ante situaciones de abuso y acoso dentro del sector audiovisual.

También es una voz de referencia en los medios de comunicación, donde habla sobre derechos humanos, justicia feminista y violencia de género, y participa habitualmente en conferencias, congresos y programas de divulgación jurídica.

Como autora, ha publicado varios libros de divulgación jurídica y feminista, entre los que destacan Romper en caso de emergencia, A la foguera!, No mentiràs y Red flags, obras que acercan el derecho, la prevención de las violencias y la igualdad a la ciudadanía.

Su tarea ha sido reconocida con varios galardones, entre los que destaca el Premio Meninas 2022 del Ministerio de Igualdad en la categoría de justicia feminista, por su contribución a la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra las violencias machistas.