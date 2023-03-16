Premiats tres graduats per les seves trajectòries i projectes d'impacte socialUna criminòloga experta en violències masclistes, un informàtic creador de Wikiloc i una especialista en lideratge femení són els mereixedors dels Premis UOC Alumni
El lliurament dels guardons ha tingut lloc durant la Nit Alumni, la trobada anual de la comunitat de graduats i graduades de la UOC
Aquest dijous, 29 d'octubre, un centenar de graduats i graduades de la UOC han assistit a la seva trobada anual: la Nit Alumni, al campus del Poblenou de Barcelona. I tres d'ells s'han convertit en els protagonistes de la vetllada, ja que la Universitat n'ha reconegut la trajectòria professional, una iniciativa tecnològica i un projecte amb impacte social, respectivament.
Els mereixedors d'aquests Premis UOC Alumni han estat Carla Vall Duran, criminòloga referent en l'abordatge i la prevenció de violències masclistes, que ha rebut el premi a la trajectòria professional; Jordi López Ramot, informàtic responsable de la xarxa Wikiloc, que ha estat mereixedor del premi a la iniciativa tecnològica, i Laia Arcones Pijem, especialista en lideratge femení i fundadora de l'Instituto Más Mujeres, que ha guanyat el premi al projecte amb impacte social.
Carla Vall Duran, premi a la trajectòria professional
Alumni del grau de Criminologia
Criminòloga experta en violències
Carla Vall Duran és advocada penalista, criminòloga, docent i una de les principals expertes en drets humans, violències masclistes i violència sexual a l'Estat espanyol. La seva trajectòria professional combina la defensa jurídica de les víctimes, la incidència institucional, la formació especialitzada i la divulgació amb una clara vocació de transformació social.
És fundadora de Carla Vall Advocades, un despatx especialitzat en la defensa integral de víctimes de violències masclistes, sexuals i vicàries, des d'on ofereix assessorament jurídic, acompanyament estratègic i representació en casos d'alt impacte social.
Paral·lelament a l'exercici de l'advocacia, ha assessorat administracions públiques, organismes i institucions d'àmbit estatal, autonòmic i local en matèria de prevenció, protocols i abordatge de les violències masclistes. També ha impartit formació especialitzada a professionals del sistema judicial, de cossos policials, de serveis socials, de salut i d'educació, col·laborant amb organismes com el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), l'Institut Català de les Dones, l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista.
Des del 2022 codirigeix el Departament contra els Abusos de l'Acadèmia del Cinema Català, des d'on impulsa protocols de prevenció, atenció i reparació davant de situacions d'abús i assetjament dins del sector audiovisual.
També és una veu de referència en els mitjans de comunicació, on parla sobre drets humans, justícia feminista i violència de gènere, i participa habitualment en conferències, congressos i programes de divulgació jurídica.
Com a autora, ha publicat diversos llibres de divulgació jurídica i feminista, entre els quals destaquen Trenqueu en cas d'emergència, A la foguera!, No mentiràs i Red flags, obres que acosten el dret, la prevenció de les violències i la igualtat a la ciutadania.
La seva tasca ha estat reconeguda amb diversos guardons, entre els quals destaca el Premi Meninas 2022 del Ministeri d'Igualtat en la categoria de justícia feminista, per la seva contribució a la defensa dels drets de les dones i la lluita contra les violències masclistes.
Jordi López Ramot, premi a la iniciativa tecnològica
Alumni d'Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes de la UOC
Creador de Wikiloc
Jordi López Ramot (Sant Feliu de Guíxols, Baix Empordà, 1973) és un informàtic i empresari català. L'any 2006 va crear el portal de rutes Wikiloc, projecte del qual és CEO. També és fundador i directiu de l'empresa tecnològica Iogeo SL, amb seu al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona.
Wikiloc és una plataforma digital que connecta una comunitat global d'amants de les activitats a l'aire lliure, cosa que permet als seus membres descobrir, compartir i seguir rutes arreu del món. Nascuda a Catalunya, s'ha convertit en una eina de referència per a milions de persones que practiquen senderisme, ciclisme, muntanyisme, trail running, caiac i moltes altres disciplines.
El seu funcionament es basa en la col·laboració de la comunitat: els usuaris enregistren els seus recorreguts amb GPS, els documenten amb fotografies, descripcions i recomanacions, i els comparteixen perquè altres persones els puguin seguir de manera segura. Aquesta intel·ligència col·lectiva ha donat lloc a un dels repositoris de rutes més extensos del món i ha fomentat un turisme actiu, sostenible i respectuós amb l'entorn.
Més enllà de la tecnologia, Wikiloc promou una manera d'explorar el territori basada en el coneixement compartit i l'accessibilitat, la qual cosa facilita que qualsevol persona pugui descobrir nous espais naturals amb confiança. La seva capacitat per combinar innovació, comunitat i impacte social l'ha consolidat com un projecte de referència internacional nascut a Catalunya.
Laia Arcones, premi al projecte amb impacte social
Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques per la UOC
Fundadora de l'Instituto Más Mujeres
Arcones és especialista en lideratge femení, visibilitat professional i diversitat, i fundadora de l'Instituto Más Mujeres, projecte pel qual ha rebut aquest premi. A més, és autora del llibre MamaBoss (Amazon Best Seller el setembre del 2019), creadora del Mètode de Visibilitat WOW i professora a ESADE des del 2017. També ha estat reconeguda com a LinkedIn Top Voice en Diversitat i Igualtat des del 2024.
L'Instituto Más Mujeres va néixer amb una missió clara: aconseguir que hi hagi més dones líders i visibles. Avui s'ha convertit en una iniciativa pionera que impulsa la igualtat d'oportunitats, el lideratge femení i la transformació cultural de les organitzacions des d'una aproximació innovadora, pràctica i amb impacte demostrable.
Aquest institut treballa per transformar comportaments, trencar barreres invisibles i generar oportunitats reals de creixement professional per a les dones. I ho fa amb formació, mentoring, innovació, recerca aplicada i experiències gamificades que permeten abordar temes complexos d'una forma propera i participativa.
La innovació és un dels pilars diferencials del projecte. Ha desenvolupat metodologies pròpies i experiències pioneres com Diversicluedo, un joc de detectius amb IA per descobrir els biaixos invisibles a les organitzacions; El Joc de la Igualtat, una experiència gamificada inspirada en els jocs d'escapada; Igualopoly, basat en les regles no escrites del món laboral; Women Mentor Club, una xarxa d'acompanyament circular entre dones professionals; o Women Approved, una iniciativa que visibilitza i reconeix les organitzacions compromeses amb el talent femení.
Durant els darrers anys, l'Instituto Más Mujeres ha acompanyat milers de dones en el seu desenvolupament professional i personal, ha format més de 100.000 persones en lideratge, igualtat i diversitat, i ha col·laborat amb centenars d'organitzacions de referència com NTT DATA, ABB, BASF, AstraZeneca, Banc Sabadell, Correos, DKV, ONCE, FC Barcelona, Leroy Merlin o MediaMarkt, entre d'altres.
Premis UOC Alumni
Els Premis UOC Alumni neixen amb la voluntat de reconèixer i donar visibilitat a projectes i històries transformadors impulsats pels graduats i graduades de la UOC. Aquesta iniciativa reflecteix el compromís de la Universitat amb la innovació, l'impacte social i la generació de coneixement que contribueixi a la millora de la societat.
A través d'aquests premis, es vol valorar l'esperit emprenedor, el talent i la capacitat de transformació dels membres de la comunitat Alumni destacant iniciatives que han marcat la diferència en els seus àmbits professionals o personals. En aquest sentit, les diferents categories de premis han de reflectir aquest esperit.
Amb aquesta iniciativa, la UOC reafirma el seu compromís amb els seus graduats i graduades, impulsa el reconeixement del seu talent i fomenta una comunitat activa i inspiradora.