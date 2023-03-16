Realidad virtual para fomentar la empatía

El proyecto REVISE se basa en el objetivo de que los participantes experimenten una situación desde la identidad de su pareja. Este intercambio de perspectiva gracias a la realidad virtual inmersiva permitirá a los investigadores medir si la experiencia cambia cuando la persona no solo adopta el punto de vista de una mujer, sino el de alguien con quien mantiene un vínculo afectivo significativo.

"Nuestra hipótesis es que las personas procesan de forma diferente una experiencia cuando esta está vinculada a alguien importante en sus vidas", explica Saavedra-Roa. "Cuando un participante experimenta una situación de acoso desde la identidad de su pareja, la experiencia puede dejar de percibirse como algo abstracto o lejano y convertirse en algo emocionalmente relevante y personalmente significativo", añade el investigador.

Esta hipótesis nace de un estudio preliminar, cuyos resultados todavía no han sido publicados, en el que se midieron las respuestas de sujetos de estudio que asumían un avatar virtual genérico y de sujetos que interactuaban a través de un avatar basado en su pareja. Las diferencias observadas en relación con la empatía y la intensidad de la respuesta emocional sentaron las bases para diseñar la investigación que ahora se pone en marcha.

"Hemos propuesto el concepto de efecto de anclaje relacional, basado en que la realidad virtual puede generar cambios no solo porque permite adoptar la perspectiva de otra persona, sino también porque esa perspectiva puede estar anclada a una relación significativa. En lugar de pensar en una mujer desconocida, los participantes imaginan a alguien a quien quieren, cuidan y conocen. Esto puede transformar una reacción moral general en una experiencia profundamente relacional y emocional", subraya el investigador.

El protocolo de investigación publicado establece que las noventa parejas heterosexuales voluntarias seleccionadas serán asignadas aleatoriamente a una de estas tres condiciones experimentales: realidad virtual inmersiva (RVI) con intercambio de identidad de pareja en un escenario de acoso sexual, RVI con intercambio de identidad de pareja en un escenario neutral y observación de un escenario de acoso sexual. La intervención consiste en una única sesión de RVI, con evaluaciones realizadas al inicio de la intervención, justo después y al cabo de tres meses.