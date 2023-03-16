¿Puede la realidad virtual inmersiva ayudarnos a prevenir el acoso sexual?Un nuevo proyecto de investigación de la UOC estudiará el uso de la realidad virtual para promover la empatía y el cambio de actitud alrededor del acoso
La realidad virtual puede generar cambios no solo porque permite adoptar la perspectiva de otra persona, sino también porque esa perspectiva puede estar anclada a una relación significativa
Experimentar una situación de acoso desde la perspectiva de una persona muy cercana puede generar cambios más profundos que observarla desde fuera o recibir información sobre ella. Esta es la hipótesis principal con la que se ha planteado REVISE, un nuevo proyecto de investigación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que busca analizar cómo la realidad virtual inmersiva puede contribuir a la prevención del acoso y promover la empatía, el cambio actitudinal y las conductas prosociales.
"Muchas personas reconocen que el acoso sexual es un problema grave, pero les cuesta comprender el impacto subjetivo y relacional que puede tener sobre quien lo vive, especialmente en relación con los hombres. Por eso queremos explorar herramientas que permitan generar experiencias más inmersivas y emocionalmente significativas", señala Alejandro Saavedra-Roa, estudiante de doctorado e investigador del proyecto del grupo Clinical Psychology Innovation and Relational Care for Life Enhancement (CIRCLE Lab), adscrito al eHealth Centre: Centro de Investigación en Salud Humana y Planetaria de la UOC.
REVISE no plantea el uso de la realidad virtual inmersiva como una herramienta de formación o de sensibilización tradicional, sino como un instrumento de intervención psicológica basado en la toma de perspectiva. El proyecto, cuyo protocolo de investigación ya ha sido publicado, trabajará con noventa parejas heterosexuales voluntarias para estudiar cómo las diferentes experiencias influyen en variables relacionadas con la empatía, las actitudes hacia la violencia sexual y las respuestas prosociales. El reclutamiento de voluntarios se hará a través de la página web del proyecto.
“El proyecto no plantea el uso de la realidad virtual inmersiva como una herramienta de formación o de sensibilización tradicional, sino como un instrumento de intervención psicológica basado en la toma de perspectiva”
Realidad virtual para fomentar la empatía
El proyecto REVISE se basa en el objetivo de que los participantes experimenten una situación desde la identidad de su pareja. Este intercambio de perspectiva gracias a la realidad virtual inmersiva permitirá a los investigadores medir si la experiencia cambia cuando la persona no solo adopta el punto de vista de una mujer, sino el de alguien con quien mantiene un vínculo afectivo significativo.
"Nuestra hipótesis es que las personas procesan de forma diferente una experiencia cuando esta está vinculada a alguien importante en sus vidas", explica Saavedra-Roa. "Cuando un participante experimenta una situación de acoso desde la identidad de su pareja, la experiencia puede dejar de percibirse como algo abstracto o lejano y convertirse en algo emocionalmente relevante y personalmente significativo", añade el investigador.
Esta hipótesis nace de un estudio preliminar, cuyos resultados todavía no han sido publicados, en el que se midieron las respuestas de sujetos de estudio que asumían un avatar virtual genérico y de sujetos que interactuaban a través de un avatar basado en su pareja. Las diferencias observadas en relación con la empatía y la intensidad de la respuesta emocional sentaron las bases para diseñar la investigación que ahora se pone en marcha.
"Hemos propuesto el concepto de efecto de anclaje relacional, basado en que la realidad virtual puede generar cambios no solo porque permite adoptar la perspectiva de otra persona, sino también porque esa perspectiva puede estar anclada a una relación significativa. En lugar de pensar en una mujer desconocida, los participantes imaginan a alguien a quien quieren, cuidan y conocen. Esto puede transformar una reacción moral general en una experiencia profundamente relacional y emocional", subraya el investigador.
El protocolo de investigación publicado establece que las noventa parejas heterosexuales voluntarias seleccionadas serán asignadas aleatoriamente a una de estas tres condiciones experimentales: realidad virtual inmersiva (RVI) con intercambio de identidad de pareja en un escenario de acoso sexual, RVI con intercambio de identidad de pareja en un escenario neutral y observación de un escenario de acoso sexual. La intervención consiste en una única sesión de RVI, con evaluaciones realizadas al inicio de la intervención, justo después y al cabo de tres meses.
Un campo de estudio prometedor a largo plazo
El estudio REVISE pretende medir si la intervención mediante realidad virtual inmersiva consigue reducir creencias asociadas a la agresión sexual, incrementar la empatía, modificar actitudes relacionadas con los roles de género, favorecer conductas prosociales y mejorar determinadas dinámicas relacionales dentro de la pareja. Para ello, los participantes responderán a cuestionarios psicológicos y a entrevistas cualitativas después de las experiencias inmersivas, y se analizarán variables fisiológicas mediante seguimiento de la mirada (eye-tracking) y pupilometría.
A través de estas pruebas, los investigadores esperan observar cambios relacionados con una mayor empatía, una mayor sensibilidad frente al impacto del acoso sexual y una mayor disposición hacia respuestas prosociales y de apoyo. Además, explorarán posibles cambios en las actitudes relacionadas con mitos o creencias normalizadas sobre la violencia sexual, así como en la forma como las personas interpretan este tipo de situaciones y reaccionan ante ellas.
"También nos interesa comprender los mecanismos implicados en estos procesos. Por ejemplo, queremos analizar cómo las personas narran la experiencia, qué elementos recuerdan, cómo reaccionan fisiológicamente y qué tipo de conversaciones emergen posteriormente con sus parejas. También esperamos generar conocimiento metodológico sobre el uso de la realidad virtual inmersiva en investigación psicológica y prevención de violencia de género", detalla Saavedra-Roa.
Además, el proyecto de investigación espera contribuir al debate ético y científico sobre cómo utilizar las tecnologías inmersivas de forma responsable y centrada en el bienestar de las personas. "A largo plazo, este tipo de herramientas podría complementar programas educativos, universitarios y comunitarios orientados a la prevención de la violencia sexual y a la promoción de relaciones más empáticas y respetuosas", concluye el investigador. "Más a largo plazo, y siempre que las investigaciones respalden su efectividad, sería interesante explorar su posible aplicación en contextos como programas de intervención con personas que han ejercido violencia o en entornos penitenciarios", señala Saavedra-Roa.
Artículo de referencia
Saavedra-Roa A, Vallejo-Medina P, Seinfeld S, Bourdin-Kreitz P, Guillén-Riquelme A, Marsa-Sambola F, Medina J, Pineda-Marin C, Paz C, Angulo-Brunet A, Montesano A REVISE Virtual Reality Intervention to Prevent Sexual Harassment in Heterosexual Couples: Protocol for a Randomized Controlled Trial JMIR Res Protoc 2026;15:e91993 URL: https://www.researchprotocols.org/2026/1/e91993 DOI: 10.2196/91993
Esta investigación está enmarcada en la misión de investigación de la UOC "Salud digital y bienestar planetario" y contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU 3, salud y bienestar, y 5, igualdad de género.