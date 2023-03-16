¿De dónde proviene tu motivación para investigar sobre el arte y la cultura negros?

Creo que viene por el desconocimiento; vivo en un territorio donde hay un gran desconocimiento de la cultura negra, entre otras culturas. Mi motivación viene de la necesidad de saber, de crear conocimiento, y también es una forma de autoconocimiento.

¿Qué entendemos por formas de resistencia de la negritud? ¿Me podrías dar algunos ejemplos?

Las poblaciones negras están relegadas a los márgenes y, ante ello, puedes claudicar o resistir. La resistencia es no aceptar las condiciones en las que te encasillan, intentar, por diferentes vías, no sucumbir a la opresión. Existen múltiples formas de resistencia, desde la lucha por los derechos civiles, la resistencia contra la discriminación burocrática o la ley de extranjería…

También hay formas de resistencia culturales, como escribir un libro como el que acabamos de publicar, El color de la piel de toro (Ediciones del Oriente y del Mediterráneo), en el que ocho escritores narran qué significa ser una persona negra en España. Otra acción de resistencia ha sido la fundación de Radio África. La resistencia negra adopta múltiples formas y se expresa desde distintos espacios de lucha y de creación.

Háblanos de Radio África. ¿Qué es y por qué debemos escucharla?

Radio África surge de un intento por dar a conocer las músicas que se escuchaban en las urbes africanas. Surgió en 2012, cuando estas expresiones eran bastante desconocidas y en España perduraba el imaginario de la África salvaje y primitiva. Esta ignorancia me animó a crear Radio África Sonidos Urbanos, y después de proponerle la iniciativa a Bruno Sokolowicz, uno de los fundadores de Scanner FM, iniciamos el pódcast en esta plataforma.

Aunque la primera gran motivación de Radio África fue la música, después evolucionó para explorar el continente africano a través de diferentes formas de expresión cultural como la fotografía o la literatura. Poco a poco se fue convirtiendo en un espacio de pensamiento crítico.

Actualmente, es un laboratorio que articula la escritura, la investigación y los proyectos curatoriales.

Tu trabajo explora la memoria colonial y sus huellas en la sociedad actual, principalmente con el proyecto España Negra. ¿De qué manera sigue influyendo el pasado colonial en la cultura de la España contemporánea?

La relación colonial de España con África tiene una historia propia. La expansión tomó formas distintas: la ocupación militar en Marruecos y la colonización política, cultural y religiosa en Guinea Ecuatorial. Son historias que forman parte de la memoria española.

El pasado colonial no es un episodio cerrado: sigue organizando imaginarios, jerarquías y formas de relación. Las representaciones construidas durante la expansión imperial se actualizan en el lenguaje, las instituciones y la vida cotidiana. Me interesa observar cómo ese pasado se transforma y continúa operando en el presente. Esa huella aparece en monumentos y nombres de calles, pero también en celebraciones, empresas y relatos colectivos. El espacio público conserva unas memorias y deja otras fuera.

¿Perduran estas posiciones de desigualdad y discriminación?

Sí. Las desigualdades persisten en el acceso al trabajo, la vivienda, la representación y la vida cultural. Las experiencias y producciones de las personas negras siguen ocupando una posición secundaria. Es una estructura que se reproduce en distintos ámbitos.

El racismo no siempre es explícito. Opera mediante gestos, estereotipos y prácticas institucionales que parecen normales, pero producen exclusión. Mi experiencia me ha permitido observar las continuidades y las respuestas comunitarias hoy.

En todo tu trayecto como investigadora de la resistencia negra, ¿qué mensajes te han impactado más?

Me ha impactado la persistencia de determinadas representaciones históricas de las personas negras: la asociación con la peligrosidad, por un lado, y su identificación con el trabajo físico, doméstico y de servicio, por el otro. Son imaginarios con una larga genealogía que, aunque se transformen, continúan condicionando las formas de representación y las relaciones sociales. En el caso de las mujeres negras, esa asociación con los trabajos domésticos y de cuidados sigue teniendo una presencia muy visible. Me interesa reconstruir esas genealogías para comprender cómo se han producido y perpetuado.

Desde 2022 lideras el proyecto de investigación España Negra, que muestra lo académico junto a lo artístico y que va avanzando, aun con una falta importante de recursos y de apoyo oficial.

España Negra es una investigación que busca construir un campo de conocimiento sobre las presencias, experiencias y aportaciones de las poblaciones negras en España desde el siglo XVI hasta la actualidad. Para ello ponemos en diálogo la investigación histórica, la oralidad, los archivos comunitarios y las prácticas artísticas. Uno de los retos es que muchas de estas historias no las han preservado o reconocido las instituciones. Por eso no solo nos interesa recuperar documentos y testimonios, sino generar herramientas y metodologías que permitan producir nuevas narrativas y establecer genealogías entre distintas generaciones y experiencias.

También me interesa trabajar con las expresiones culturales y las dinámicas de las comunidades negras contemporáneas. Barrios como Rocafonda, en Mataró, son espacios de producción cultural y pensamiento. Escucharlos y documentarlos permite construir un conocimiento situado, atento al presente.

La investigación avanza mediante colaboraciones, conversaciones, publicaciones y proyectos públicos. Los recursos son limitados, pero eso no define el valor del trabajo. Lo importante es consolidar un campo de investigación, poner en circulación los materiales y compartirlos.

¿En qué iniciativas estás trabajando ahora?

Estoy trabajando en una instalación para la Bienal de Dakar que explora las conexiones históricas y contemporáneas entre África y Europa a través del trabajo, los desplazamientos y la memoria. Me interesa observar cómo circulan las personas, pero también los sonidos, las imágenes, el dinero y los conocimientos. A través de un conjunto de archivos y testimonios, el proyecto reconstruye genealogías y experiencias que permiten concebir las migraciones más allá de los relatos habituales.

Para finalizar, ¿cuál es el mensaje principal de tu ponencia "Archivos Negros: ciudad, memoria y futuros en disputa", en el marco del Seminario de estudios culturales IV: imaginarios, saberes e identidades de frontera?

Las investigaciones de largo recorrido permiten reconocer continuidades y descubrir aquello que no se ha contado. En España Negra he constatado que las memorias sobre las presencias negras están dispersas en archivos comunitarios, documentos, fotografías, publicaciones y relatos orales. Esa dispersión dificulta construir genealogías compartidas y hace que cada generación tenga que comenzar de nuevo. Mi ponencia plantea conectar esos fragmentos y pensar el archivo no solo como lugar de conservación, sino como herramienta para producir conocimiento y abrir futuros. Me interesa poner en diálogo las luchas y formas de organización desde los años setenta hasta el presente, reconocer esas trayectorias y evitar que se pierdan, aunque las tecnologías digitales permiten documentar y hacer circular esos materiales.