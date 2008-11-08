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8 de noviembre de 2008 (mediodía)
8/11/08
Graduación del curso 2007-2008
8/11/08
·
12:30H
Inactivo
L'Auditori, Barcelona
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