Campus
honoris causa 2018

Manuel Borja-Villel

Investidura de doctor honoris causa
Manuel Borja-Villel, director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Manuel Borja-Villel
S6-EVxNZPic
7T1_-rAUiTc

Sobre el acto

  • Casa Llotja de Mar. Passeig d'Isabel II, 1. 08003. Barcelona

  • 04/07/2018, 19.00 h

Fotos

Toda la galería de imágenes

F-2018-015-009 Honoris Causa Borja-Villel 04-07-2018
F-2018-015-008 Honoris Causa Borja-Villel 04-07-2018
F-2018-015-003 Honoris Causa Borja-Villel 04-07-2018
F-2018-015-007-2 Honoris Causa Borja-Villel 04-07-2018
F-2018-015-007 Honoris Causa Borja-Villel 04-07-2018
F-2018-015-006 Honoris Causa Borja-Villel 04-07-2018
F-2018-015-004 Honoris Causa Borja-Villel 04-07-2018
F-2018-015-050 Honoris Causa Borja-Villel 04-07-2018