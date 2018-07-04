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Honoris causa
Manuel Borja-Villel
honoris causa 2018
Manuel Borja-Villel
Investidura de doctor
honoris causa
Manuel Borja-Villel, director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Reproduce
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Libreto del acto
Biblioguía
Crónica
Reproduce
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Sobre el acto
Casa Llotja de Mar. Passeig d'Isabel II, 1. 08003. Barcelona
04/07/2018, 19.00 h
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