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Honoris causa
Manuel Borja-Villel
honoris causa 2018
Manuel Borja-Villel
Acte d'investidura de doctor
honoris causa
Manuel Borja-Villel, director del Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia
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Llibret de l'acte
Biblioguia
Crònica
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Sobre l’acte
Casa Llotja de Mar Passeig d'Isabel II, 1 08003 Barcelona
04/07/2018, 19.00 h
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