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Mary Beard, catedrática de la Universidad de Cambridge
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Sobre el acto
Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona Plaça de Sant Jaume, 1 08002 Barcelona
30/10/2019, 18.00 h
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