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Honoris causa 2019

Mary Beard

Acto de investidura de doctora honoris causa
Mary Beard, catedrática de la Universidad de Cambridge
Mary Beard
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Mary Beard
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Sobre el acto

  • Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona Plaça de Sant Jaume, 1 08002 Barcelona

  • 30/10/2019, 18.00 h

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