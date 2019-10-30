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Honoris causa 2019

Mary Beard

Acte d'investidura de doctora honoris causa
Mary Beard, catedràtica de la Universitat de Cambridge
Mary Beard
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Mary Beard
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Sobre l’acte

  • Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona Plaça de Sant Jaume, 1 08002 Barcelona

  • 30/10/2019, 18.00 h

Fotos

Tota la galeria d'imatges

F-2019-008-016 (A) Honoris Causa Mary Beard 30-10-2019
F-2019-008-014 (A) Honoris Causa Mary Beard 30-10-2019
F-2019-008-011 (A) Honoris Causa Mary Beard 30-10-2019
F-2019-008-010 (A) Honoris Causa Mary Beard 30-10-2019
F-2019-008-007 (A) Honoris Causa Mary Beard 30-10-2019
F-2019-008-006 (A) Honoris Causa Mary Beard 30-10-2019
F-2019-008-005 (A) Honoris Causa Mary Beard 30-10-2019
F-2019-008-004 (A) Honoris Causa Mary Beard 30-10-2019

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