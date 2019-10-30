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Honoris causa
Mary Beard
Honoris causa 2019
Mary Beard
Acte d'investidura de doctora
honoris causa
Mary Beard, catedràtica de la Universitat de Cambridge
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Llibret de l'acte
Biblioguia
Crònica
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Sobre l’acte
Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona Plaça de Sant Jaume, 1 08002 Barcelona
30/10/2019, 18.00 h
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