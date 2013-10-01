Campus
Lección inaugural 2013-2014

Retos y oportunidades de la universidad en un contexto global

Jaume Pagès, consejero delegado de Universia
Lección inaugural 2013-2014
LwjNZvsMzGU
Lección inaugural 2013-2014

Sobre la lección

  • Octubre 2013

  • 01/10/2013

Fotos del acto

Toda la galería de imágenes

Lliçó inaugural del curs 2013 - 2014
Lliçó inaugural del curs 2013 - 2014
Lliçó inaugural del curs 2013 - 2014
Lliçó inaugural del curs 2013 - 2014
Lliçó inaugural del curs 2013 - 2014
Lliçó inaugural del curs 2013 - 2014