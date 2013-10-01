Campus
Lliçó inaugural 2013-2014

Reptes i oportunitats de la universitat en un context global

Jaume Pagès, conseller delegat d'Universia
Lliçó inaugural 2013-2014
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Lliçó inaugural 2013-2014

Sobre la lliçó

  • Octubre 2013

  • 01/10/2013

Fotos de l'acte

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Lliçó inaugural del curs 2013 - 2014
Lliçó inaugural del curs 2013 - 2014
Lliçó inaugural del curs 2013 - 2014
Lliçó inaugural del curs 2013 - 2014
Lliçó inaugural del curs 2013 - 2014
Lliçó inaugural del curs 2013 - 2014

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