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Inauguració del curs acadèmic 2013-2014
Lliçó inaugural 2013-2014
Reptes i oportunitats de la universitat en un context global
Jaume Pagès
, conseller delegat d'Universia
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Llibret de l'acte
Biblioguia
Llista de reproducció
Sobre la lliçó
Octubre 2013
01/10/2013
Fotos de l'acte
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