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Lección inaugural 2014-2015

Lecciones que hemos aprendido de la crisis

Jordi Galí, director del Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI)
Lecciones que hemos aprendido de la crisis
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Lecciones que hemos aprendido de la crisis

Sobre la lección

  • Septiembre 2014

  • 01/09/2014

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Lliçó inaugural UOC del curs 2014 - 2015
Lliçó inaugural UOC del curs 2014 - 2015
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