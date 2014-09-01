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Inauguració del curs acadèmic 2014-2015
Lliçó inaugural 2014-2015
Lliçons que hem après de la crisi
Jordi Galí
, director del Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI)
Reprodueix
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Llibret de l'acte
Llista de reproducció
Sobre la lliçó
Setembre 2014
01/09/2014
Fotos de l'acte
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