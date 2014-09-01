Campus
Lliçó inaugural 2014-2015

Lliçons que hem après de la crisi

Jordi Galí, director del Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI)
Lliçons que hem après de la crisi
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Lliçons que hem après de la crisi

Sobre la lliçó

  • Setembre 2014

  • 01/09/2014

Fotos de l'acte

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Lliçó inaugural UOC del curs 2014 - 2015
Lliçó inaugural UOC del curs 2014 - 2015
Lliçó inaugural UOC del curs 2014 - 2015
Lliçó inaugural UOC del curs 2014 - 2015
Lliçó inaugural UOC del curs 2014 - 2015
Lliçó inaugural UOC del curs 2014 - 2015
Lliçó inaugural UOC del curs 2014 - 2015

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