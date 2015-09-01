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Inauguración del curso académico 2015-2016
Lección inaugural 2015-2016
Arte y conocimiento para construir lo común
Manuel Borja-Villel
, director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS)
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O5XH26-UGR0
Libreto del acto
Biblioguía
Sobre la lección
Septiembre 2015
01/09/2015
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