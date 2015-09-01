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Lección inaugural 2015-2016

Arte y conocimiento para construir lo común

Manuel Borja-Villel, director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS)
Arte y conocimiento para construir lo común
O5XH26-UGR0
Lección inaugural 2015-2016

Sobre la lección

  • Septiembre 2015

  • 01/09/2015

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Lliçó inaugural UOC del curs 2015 - 2016
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