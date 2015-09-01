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Inauguració del curs acadèmic 2015-2016
Lliçó inaugural 2015-2016
Art i coneixement per a construir el que és comú
Manuel Borja-Villel
, director del Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia (MNCARS)
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MKevsAR79A4
Llibret de l'acte
Biblioguia
Sobre la lliçó
Setembre 2015
01/09/2015
Fotos de l'acte
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