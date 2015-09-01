Campus
Lliçó inaugural 2015-2016

Art i coneixement per a construir el que és comú

Manuel Borja-Villel, director del Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia (MNCARS)
Art i coneixement per a construir el que és comú
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Lliçó inaugural 2015-2016

Sobre la lliçó

  • Setembre 2015

  • 01/09/2015

Fotos de l'acte

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Lliçó inaugural UOC del curs 2015 - 2016
Lliçó inaugural UOC del curs 2015 - 2016
Lliçó inaugural UOC del curs 2015 - 2016
Lliçó inaugural UOC del curs 2015 - 2016
Lliçó inaugural UOC del curs 2015 - 2016
Lliçó inaugural UOC del curs 2015 - 2016
Lliçó inaugural UOC del curs 2015 - 2016
Lliçó inaugural UOC del curs 2015 - 2016

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