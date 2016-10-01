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Las claves para ser emprendedor
Israel Ruiz
, vicepresidente ejecutivo y tesorero del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)
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Sobre la lección
Octubre 2016
01/10/2016