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Lección inaugural 2016-2017

Las claves para ser emprendedor

Israel Ruiz, vicepresidente ejecutivo y tesorero del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)
Las claves para ser emprendedor
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Adaptarse al cambio mediante la formación continua
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Sobre la lección

  • Octubre 2016

  • 01/10/2016