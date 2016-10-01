Campus
Lliçó inaugural 2016-2017

Les claus per a ser emprenedor

Israel Ruiz, vicepresident executiu i tresorer de l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT)
Les claus per a ser emprenedor
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Adaptarse al cambio mediante la formación continua
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Sobre la lliçó

  • Octubre 2016

  • 01/10/2016

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