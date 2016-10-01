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Inauguració del curs acadèmic 2016-2017
Lliçó inaugural 2016-2017
Les claus per a ser emprenedor
Israel Ruiz
, vicepresident executiu i tresorer de l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT)
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Llibret de l'acte
Biblioguia
Llista de reproducció
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Sobre la lliçó
Octubre 2016
01/10/2016
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