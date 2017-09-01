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Lección inaugural 2017-2018

La Universidad en la era de la información

Manuel Castells, catedrático de Sociología de la UOC
La Universidad en la era de la información
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Lección inaugural 2017-2018

Sobre la lección

  • Septiembre 2017

  • 01/09/2017

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Inauguració del curs 2017-2018 del sistema universitari català (08) 08-09-2017
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Inauguració del curs 2017-2018 del sistema universitari català (01) 08-09-2017