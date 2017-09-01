Campus
Lliçó inaugural 2017-2018

La Universitat en l'era de la informació

Manuel Castells, catedràtic de Sociologia de la UOC
La Universitat en l'era de la informació
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Lliçó inaugural 2017-2018

Sobre la lliçó

  • Setembre 2017

  • 01/09/2017

Fotos de l'acte

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Inauguració del curs 2017-2018 del sistema universitari català (08) 08-09-2017
Inauguració del curs 2017-2018 del sistema universitari català (07) 08-09-2017
Inauguració del curs 2017-2018 del sistema universitari català (06) 08-09-2017
Inauguració del curs 2017-2018 del sistema universitari català (05) 08-09-2017
Inauguració del curs 2017-2018 del sistema universitari català (04) 08-09-2017
Inauguració del curs 2017-2018 del sistema universitari català (03) 08-09-2017
Inauguració del curs 2017-2018 del sistema universitari català (02) 08-09-2017
Inauguració del curs 2017-2018 del sistema universitari català (01) 08-09-2017

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