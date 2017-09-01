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Inauguració del curs acadèmic 2017-2018
Lliçó inaugural 2017-2018
La Universitat en l'era de la informació
Manuel Castells
, catedràtic de Sociologia de la UOC
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Crònica de la lliçó
Llibret de l'acte
Biblioguia
Sobre la lliçó
Setembre 2017
01/09/2017
Fotos de l'acte
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