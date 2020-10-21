Campus
Lección inaugural 2020-2021

¿Cuál es el futuro de la educación?

Sanjay Sarma, profesor de Ingeniería Mecánica y vicepresidente de Aprendizaje Abierto en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT)
¿Cuál es el futuro de la educación?
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Quin és el futur de l'educació?

Sobre la lección

  • Miércoles 21 de octubre, a las 16 h (CEST)

  • 21/10/2020