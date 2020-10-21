Corporate
Alumni
News
Agenda
Contacto
Universitat Oberta
de Catalunya
Buscar
Acceso a
Campus
ES
ca
es
en
Búsqueda por palabra
Buscar
Buscar
Inicio
La Universidad
Historia y trayectoria
Actos institucionales
Lecciones inaugurales
Inauguración del curso académico 2020-2021
Lección inaugural 2020-2021
¿Cuál es el futuro de la educación?
Sanjay Sarma
, profesor de Ingeniería Mecánica y vicepresidente de Aprendizaje Abierto en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT)
Reproduce
On6MrPm0fB4
Crónica de la lección
Libreto del acto
Biblioguía
Sobre la lección
Miércoles 21 de octubre, a las 16 h (CEST)
21/10/2020