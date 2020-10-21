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Inauguració del curs acadèmic 2020-2021
Lliçó inaugural 2020-2021
Quin és el futur de l'educació?
Sanjay Sarma
, professor d'Enginyeria Mecànica i vicepresident d'Aprenentatge Obert a l'Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT)
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Crònica de la lliçó
Llibret de l'acte
Biblioguia
Sobre la lliçó
Dimecres 21 d'octubre, a les 16 h (CEST)
21/10/2020
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