Campus
Lliçó inaugural 2020-2021

Quin és el futur de l'educació?

Sanjay Sarma, professor d'Enginyeria Mecànica i vicepresident d'Aprenentatge Obert a l'Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT)
Quin és el futur de l'educació?
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Quin és el futur de l'educació?

Sobre la lliçó

  • Dimecres 21 d'octubre, a les 16 h (CEST)

  • 21/10/2020

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