Campus
Lección inaugural 2021-2022

Un pacto verde digital para la soberanía tecnológica de Europa

Francesca Bria, experta y asesora en innovación y políticas digitales
Un pacto verde digital para la soberanía tecnológica de Europa
GxkvKqRcvIs
Un pacto verde digital para la soberanía tecnológica de Europa
6bgBqTg73uM

Sobre la lección

Ver el making of

  • Jueves 28 de octubre, a las 19 h (CEST)

  • 28/10/2021

Fotos del acto

Toda la galería de imágenes

Lliçó Inaugural UOC Curs 2021-2022 (28-10-2021) 11
Lliçó Inaugural UOC Curs 2021-2022 (28-10-2021) 10
Lliçó Inaugural UOC Curs 2021-2022 (28-10-2021) 09
Lliçó Inaugural UOC Curs 2021-2022 (28-10-2021) 08
Lliçó Inaugural UOC Curs 2021-2022 (28-10-2021) 07
Lliçó Inaugural UOC Curs 2021-2022 (28-10-2021) 06
Lliçó Inaugural UOC Curs 2021-2022 (28-10-2021) 05
Lliçó Inaugural UOC Curs 2021-2022 (28-10-2021) 03