Campus
Lliçó inaugural 2021-2022

Un pacte verd digital per a la sobirania tecnològica d'Europa

Francesca Bria, experta i assessora en innovació i polítiques digitals
Un pacte verd digital per a la sobirania tecnològica d'Europa
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Un pacte verd digital per a la sobirania tecnològica d'Europa
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Sobre la lliçó

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  • Dijous 28 d'octubre, a les 19 h (CEST)

  • 28/10/2021

Fotos de l'acte

Tota la galeria d'imatges

Lliçó Inaugural UOC Curs 2021-2022 (28-10-2021) 11
Lliçó Inaugural UOC Curs 2021-2022 (28-10-2021) 10
Lliçó Inaugural UOC Curs 2021-2022 (28-10-2021) 09
Lliçó Inaugural UOC Curs 2021-2022 (28-10-2021) 08
Lliçó Inaugural UOC Curs 2021-2022 (28-10-2021) 07
Lliçó Inaugural UOC Curs 2021-2022 (28-10-2021) 06
Lliçó Inaugural UOC Curs 2021-2022 (28-10-2021) 05
Lliçó Inaugural UOC Curs 2021-2022 (28-10-2021) 03

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