Corporate
Alumni
News
Agenda
Contacte
Universitat Oberta
de Catalunya
Cercar
Accés a
Campus
CA
ca
es
en
Cerca per paraula
Cercar
Cerca
Inici
La Universitat
Història i trajectòria
Actes institucionals
Lliçons inaugurals
Inauguració del curs acadèmic 2021-2022
Lliçó inaugural 2021-2022
Un pacte verd digital per a la sobirania tecnològica d'Europa
Francesca Bria
, experta i assessora en innovació i polítiques digitals
Reprodueix
GxkvKqRcvIs
Crònica de la lliçó
Llibret de l'acte
Biblioguia
Reprodueix
6bgBqTg73uM
Sobre la lliçó
Veure el making of
Dijous 28 d'octubre, a les 19 h (CEST)
28/10/2021
Fotos de l'acte
Tota la galeria d'imatges
Lliçons inaugurals anteriors
Veure-les totes