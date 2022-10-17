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Lección inaugural 2022-2023

Universidades sin muros. La adaptación al cambio en Europa

Michael Murphy, presidente de la Asociación de Universitades Europeas (EUA)
Universidades sin muros. La adaptación al cambio en Europa
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Universidades sin muros. La adaptación al cambio en Europa
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Sobre la lección

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  • Lunes 17 de octubre, a las 19 h (CEST). Online

  • 17/10/2022

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