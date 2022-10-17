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Inauguració del curs acadèmic 2022-2023
Lliçó inaugural 2022-2023
Universitats sense murs. L'adaptació al canvi a Europa
Michael Murphy
, president de l'Associació d'Universitats Europees (EUA)
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Crònica de la lliçó
Llibret de l'acte
Biblioguia
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Sobre la lliçó
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Dilluns 17 d'octubre, a les 19 h (CEST). Online
17/10/2022
Fotos de l'acte
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