Campus
Lliçó inaugural 2022-2023

Universitats sense murs. L'adaptació al canvi a Europa

Michael Murphy, president de l'Associació d'Universitats Europees (EUA)
Universitats sense murs. L'adaptació al canvi a Europa
Xj4mfJXOxmE
Universitats sense murs. L'adaptació al canvi a Europa
07xPeW5cUMc

Sobre la lliçó

Veure el making of

  • Dilluns 17 d'octubre, a les 19 h (CEST). Online

  • 17/10/2022

Fotos de l'acte

Tota la galeria d'imatges

Lliçó Inaugural Curs 2022-23 04(17)-10-2022 013
Lliçó Inaugural Curs 2022-23 04(17)-10-2022 012
Lliçó Inaugural Curs 2022-23 04(17)-10-2022 008
Lliçó Inaugural Curs 2022-23 04(17)-10-2022 007
Lliçó Inaugural Curs 2022-23 04(17)-10-2022 006
Lliçó Inaugural Curs 2022-23 04(17)-10-2022 005
Lliçó Inaugural Curs 2022-23 04(17)-10-2022 004
Lliçó Inaugural Curs 2022-23 04(17)-10-2022 003

Lliçons inaugurals anteriors

Veure-les totes