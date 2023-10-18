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Inauguración del curso académico 2023-2024
Lección inaugural 2023-2024
Repensar la inteligencia para repensarnos
Marina Garcés
, filósofa y profesora de los Estudios de Artes y Humanidades, y
Andreas Kaltenbrunner
, investigador líder del grupo AI and Data for Society (AID4So)
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Crónica de la lección
Libreto del acto
Biblioguía
Sobre la lección
Miércoles 18 de octubre, a las 11 h (CEST). En el auditorio del campus UOC
18/10/2023
Fotos del acto
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