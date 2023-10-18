Campus
Lección inaugural 2023-2024

Repensar la inteligencia para repensarnos

Marina Garcés, filósofa y profesora de los Estudios de Artes y Humanidades, y Andreas Kaltenbrunner, investigador líder del grupo AI and Data for Society (AID4So)
Repensar la inteligencia para repensarnos
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Repensar la inteligencia para repensarnos

Sobre la lección

  • Miércoles 18 de octubre, a las 11 h (CEST). En el auditorio del campus UOC

  • 18/10/2023

Fotos del acto

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