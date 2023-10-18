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Inauguració del curs acadèmic 2023-2024
Lliçó inaugural 2023-2024
Repensar la intel·ligència per repensar-nos
Marina Garcés
, filòsofa i professora dels Estudis d’Arts i Humanitats, i
Andreas Kaltenbrunner
, investigador líder del grup AI and Data for Society (AID4So)
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Crònica de la lliçó
Llibret de l'acte
Biblioguia
Sobre la lliçó
Dimecres 18 d'octubre, a les 11 h (CEST). A l'auditori del campus UOC
18/10/2023
Fotos de l'acte
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