Campus
Lliçó inaugural 2023-2024

Repensar la intel·ligència per repensar-nos

Marina Garcés, filòsofa i professora dels Estudis d’Arts i Humanitats, i Andreas Kaltenbrunner, investigador líder del grup AI and Data for Society (AID4So)
Repensar la inteligencia para repensarnos
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Repensar la intel·ligència per repensar-nos

Sobre la lliçó

  • Dimecres 18 d'octubre, a les 11 h (CEST). A l'auditori del campus UOC

  • 18/10/2023

Fotos de l'acte

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Lliço Inaugural curs 2023-24 18-10-2023 007
Lliço Inaugural curs 2023-24 18-10-2023 006
Lliço Inaugural curs 2023-24 18-10-2023 005
Lliço Inaugural curs 2023-24 18-10-2023 004
Lliço Inaugural curs 2023-24 18-10-2023 003
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