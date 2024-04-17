La comunitat UOC vinculada a l'Amèrica Llatina es reuneix per intercanviar experiències sobre les trajectòries migrantsLa trobada, que va tenir lloc al campus de Can Jaumandreu el 17 d'abril, va coincidir amb la recepció de la rectora Àngels Fitó als cònsols llatinoamericans de Barcelona i amb la visita dels equips de les universitats de Mèxic i Colòmbia.
- Barcelona
- CA,ES
Gran part de la població estudiantil internacional de la UOC prové de l'Amèrica Llatina. La comunitat universitària llatinoamericana és nombrosa i ha anat creixent aquests darrers anys. Actualment, més de 4.000 persones, entre estudiantat, professorat, personal de gestió i alumnis són d'origen llatinoamericà. Algunes viuen als països natals i moltes altres van emprendre un procés migratori que les va portar a formar part del sistema universitari català.
Fitó va remarcar en la trobada la importància de la presència d'estudiants i professorat internacional a la Universitat, ja que diversifiquen les aules, enriqueixen el debat i contribueixen a la qualitat educativa. A més, la rectora va destacar la sòlida relació acadèmica i institucional de la UOC amb moltes universitats, institucions i governs de l'Amèrica Llatina en aquests gairebé trenta anys d'història de la Universitat.
En la taula rodona "Com és la trajectòria universitària per a la comunitat llatinoamericana a Catalunya?", moderada pel vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura, Manel Jiménez-Morales, els participants van tenir l'oportunitat de compartir vivències, dialogar i reflexionar sobre els principals desafiaments del sistema universitari quant a l'equitat en l'accés, l'atenció a la diversitat i la inclusió de més autors llatinoamericans en els continguts.
Aquest espai va donar veu a la mateixa comunitat llatinoamericana a Catalunya, representada pels diferents col·lectius: l'alumni Sebastián Zapata, la professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació i investigadora del grup Nodes Inés Martins, Carolina García, de l'equip de gestió, i la doctoranda Delsa Silva Amino.
Els relats personals van oferir una visió íntima dels obstacles i triomfs experimentats pels estudiants llatinoamericans durant el procés d'adaptació a un nou entorn acadèmic i cultural. Des del xoc inicial de cultures fins a la superació de barreres lingüístiques, les històries compartides amb els assistents van generar un ambient d'empatia i connexió. El diàleg obert va posar sobre la taula temes com la identitat cultural, la integració social i les oportunitats de creixement professional. A més, es van destacar iniciatives i recursos disponibles per fer costat a la comunitat estudiantil llatinoamericana, amb la qual cosa es va promoure un ambient de col·laboració a la Universitat.