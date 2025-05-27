Vivim en un món on el digital és a tot arreu: a la feina, a casa, en la manera com ens comuniquem i aprenem. Potser penses que les competències digitals són cosa de persones expertes en tecnologia, dels que han estudiat informàtica o dels que sempre han estat els techies del grup. Però la realitat és una altra. Avui, qualsevol persona pot —i ha de— aprendre a situar-se en l'entorn digital, sense importar-ne l'edat, l'experiència ni la formació prèvia.
En aquest article vull acompanyar-te en el procés de descobrir com pots adquirir habilitats digitals sense por, sense sentir-te fora de lloc i, sobretot, sense la pressió de convertir-te en algú que no ets. La formació en línia és la teva aliada per avançar professionalment i guanyar confiança en l'entorn digital al teu ritme i segons les teves necessitats.
Què són les competències digitals i per què són tan importants?
Les competències digitals són el conjunt de coneixements, habilitats i actituds que et permeten utilitzar de manera segura i eficient les tecnologies digitals en el teu dia a dia. No es tracta només de saber utilitzar un ordinador o un mòbil, sinó de poder buscar informació, comunicar-te, col·laborar, crear contingut, protegir les teves dades i resoldre problemes en entorns digitals.
Per què són tan importants? Perquè el mercat laboral actual les exigeix, i no només en llocs tecnològics. Des de l'administració fins a l'educació, passant pel comerç, la salut o la cultura, cada vegada més tasques requereixen un domini bàsic d'eines digitals. Saber fer servir un full de càlcul, participar en videotrucades, gestionar la teva agenda en línia o protegir la teva privacitat a internet són habilitats que t'obren portes i et donen autonomia.
A més, les competències digitals t'ajuden a adaptar-te als canvis, a aprendre de manera contínua i a sentir-te part activa d'una societat cada vegada més connectada i inclusiva.
Quines competències demanda el mercat laboral?
El mercat laboral busca persones que sàpiguen moure's bé en entorns digitals, però això no vol dir que hagis de saber programar o dissenyar pàgines web. Les competències més valorades solen ser:
- Comunicació digital: saber enviar correus electrònics clars, participar en xats de treball, utilitzar aplicacions de missatgeria i fer videotrucades.
- Gestió de la informació: buscar, filtrar i avaluar informació en línia; organitzar fitxers al núvol, i compartir documents de manera segura.
- Col·laboració en línia: treballar en equip a distància i utilitzar plataformes col·laboratives com ara Google Drive, Microsoft Teams o Slack.
- Creació de contingut: elaborar presentacions i editar textos, imatges o vídeos bàsics per comunicar idees.
- Seguretat digital: protegir les teves dades, reconèixer amenaces com el phishing i mantenir la privacitat en xarxes socials.
- Resolució de problemes: aprendre a buscar solucions a internet, seguir tutorials i adaptar-te a noves eines.
Aquestes competències no són exclusives d'un sector ni d'un perfil concret. Són transversals i et serviran tant si treballes en una oficina com si gestiones el teu propi negoci o cerques reinventar-te professionalment.
“No necessites ser techie per a avançar en el món digital: amb formació adequada, pots aprendre al teu ritme i guanyar confiança en entorns digitals.”
Desmuntant mites comuns
És habitual sentir frases com ara "jo no soc de tecnologia", "això és molt complicat per a mi" o "ja soc gran per aprendre aquestes coses". No obstant això, aquests mites només serveixen per posar-te barreres que no existeixen en realitat. En desmuntarem alguns dels més comuns:
- És massa tard per aprendre competències digitals
L'edat no és un impediment. La formació en línia s'adapta al teu ritme i parteix del més bàsic perquè puguis avançar pas a pas.
- Només les persones expertes poden dominar les eines digitals
La majoria d'eines estan pensades per ser intuïtives i fàcils d'utilitzar. No cal saber programar ni tenir coneixements previs.
- Aprendre en línia és fred i solitari
Les plataformes de formació en línia, com les de la UOC, fomenten la col·laboració, l'acompanyament i el suport entre estudiantat i professorat. No estàs sol o sola en el procés.
- No tinc temps per formar-me
La flexibilitat de la formació en línia et permet aprendre quan i on vulguis, ja que pots adaptar l'estudi a la teva vida personal i professional.
Trencar amb aquests mites és el primer pas per gaudir de noves oportunitats i descobrir que allò també pot ser per a tu.
Propostes concretes de la UOC per adquirir competències digitals
A la UOC sabem que cada persona és diferent i que no tothom té el mateix nivell de confiança amb la tecnologia. Per això, oferim una àmplia varietat de cursos i microcredencials pensats per als que volen fer els primers passos o perfeccionar les seves habilitats digitals, sense necessitat de tenir un perfil tècnic. A més, el mateix entorn d'aprenentatge en línea de la UOC et permet practivar i adquirir competències digital de manera natural a mesura que avançes en els estudis.
Competències bàsiques que adquireixes a la UOC
- Competències digitals bàsiques: aprèn a utilitzar el correu electrònic, navegar per internet, gestionar fitxers i protegir la teva privacitat.
- Eines col·laboratives al núvol: descobreix com treballar en equip amb diferents plataformes digitals utilitzades habitualment en entorns educatius i professionals, com ara Google Drive, Dropbox i Microsoft Teams.
- Comunicació digital eficaç: millora la teva capacitat per comunicar-te en entorns virtuals, tant a la feina com a la vida quotidiana.
Microcredencials especialitzades
- Creació de continguts digitals: des de presentacions atractives fins a edició bàsica d'imatges i vídeos.
- Seguretat i privacitat en línia: coneix els riscos més habituals i aprèn a protegir les teves dades i dispositius.
- Gestió de la informació digital: tècniques per buscar, filtrar i organitzar informació rellevant a internet.
Aquests programes estan dissenyats perquè puguis avançar al teu ritme amb el suport de tutors i recursos interactius. A més, la UOC aposta per una formació en línia inclusiva, que té en compte la diversitat d'experiències i necessitats, i que fomenta la igualtat d'oportunitats per a tothom.
No necessites ser techie per avançar en el món digital
No cal tenir un perfil tècnic per adquirir les competències digitals que el mercat demanda avui dia. Amb una formació adequada, adaptada al teu nivell i al teu ritme, pots aprendre el que necessites per avançar professionalment, guanyar confiança i adaptar-te als canvis tecnològics. La UOC t'acompanya amb propostes en línia pensades perquè ningú es quedi enrere, ni tan sols els que creuen que les eines digitals no són el seu fort.
Atreveix-te a fer el pas. La formació en línia és la teva aliada per descobrir que, en el món digital, sempre hi ha lloc per a tu.
