El canvi climàtic és una realitat que ja està transformant la manera com vivim. Davant d'aquest repte, l'educació ambiental ha adquirit un protagonisme essencial per impulsar una transició cap a un model més sostenible. Les universitats també són partícips d'aquest canvi, no només adaptant els programes educatius, sinó també desenvolupant investigacions i projectes innovadors que aborden els grans reptes ambientals.

Formació enfocada als reptes del desenvolupament sostenible

Els grans desafiaments mundials actuals estan relacionats amb l'assoliment d'un món més sostenible. En aquest context, com a institució universitària amb vocació de servei públic, la UOC fa anys que està compromesa amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'ONU. Per estar alineats amb l'Agenda 2030, hem consolidat una estratègia educativa orientada a la sostenibilitat, amb accions concretes per integrar aquests principis en la docència, la recerca i la gestió institucional.

Si una cosa està clara és que el futur necessita professionals capaços de comprendre i abordar els problemes ambientals des d'una perspectiva integral. El desenvolupament sostenible inclou dimensions ambientals, socials i econòmiques, i busca l'equilibri entre el benestar humà i la conservació dels recursos naturals. Molts dels nostres programes, projectes de recerca i iniciatives tenen com a eix transversal els principis del desenvolupament sostenible, incloent-hi aspectes com la justícia social i el consum responsable.

Un exemple d'això és el reconeixement que va rebre la UOC en l'informe de bones pràctiques sobre l'Agenda 2030, en què es va destacar el projecte "Docència no presencial d'emergència". Aquesta iniciativa, impulsada durant la pandèmia, va oferir seminaris web per donar suport al professorat hispanoparlant en la seva adaptació a l'ensenyament en línia, de manera que es va promoure l'ODS 4, centrat en l'educació de qualitat.

Pel que fa als programes enfocats en aquest àmbit, el grau en línia de Gestió de la Sostenibilitat, Transformació Digital i Medi Ambient ofereix una formació multidisciplinària que combina coneixements en medi ambient amb les últimes innovacions digitals. Aquest enfocament no solament amplia les oportunitats laborals de l'estudiantat, sinó que també promou una visió crítica i responsable envers l'impacte ambiental.

Una altra opció en aquesta línia és el màster universitari de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social, que aprofundeix en estratègies per integrar la sostenibilitat a les organitzacions, dotant els professionals d'eines per liderar el canvi a empreses i institucions.

Recerca que marca la diferència

Més enllà de l'ensenyament, les universitats tenen un paper crucial en la generació de coneixement. Els centres de recerca estan prioritzant estudis relacionats amb el canvi climàtic, l'economia circular i el desenvolupament sostenible. Aquesta tasca investigadora no es queda en la teoria, sinó que genera solucions aplicables que beneficien tant la societat com la indústria.

En aquest sentit, a la UOC liderem projectes innovadors, com el desenvolupament d'un sistema de cultiu orientat a l'autosuficiència hídrica en clima mediterrani. Aquest projecte no tan sols vol optimitzar l'ús de l'aigua, un recurs cada cop més escàs, sinó que també representa un exemple tangible de com la recerca pot aportar solucions concretes als problemes ambientals.

Un altre exemple és el lideratge de la UOC en un projecte europeu per consolidar refugis climàtics resilients en entorns escolars. Aquesta iniciativa intenta adaptar les infraestructures escolars per fer-les més resistents als efectes del canvi climàtic, a fi de protegir les generacions futures.

Innovació per a l'acció

La innovació és clau per passar de la teoria a la pràctica. No es tracta només d'investigar, sinó de col·laborar amb empreses i institucions per aplicar el coneixement adquirit en iniciatives concretes de mitigació de l'impacte ambiental.

Un bon exemple d'aquesta col·laboració és OpenEU, una aliança europea d'universitats obertes que tracta d'impulsar la transformació digital en l'educació superior, per aconseguir una educació inclusiva, equitativa i sostenible a escala internacional.

Aquest tipus d'aliances reforça la idea que els problemes globals requereixen solucions globals i que les universitats tenen el potencial de ser veritables motors de canvi.