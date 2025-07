En un mercat laboral cada cop més competitiu i canviant, adquirir les competències tècniques adequades pot marcar la diferència en el teu camí professional. Aquestes competències varien segons l'àmbit en què treballis o t'estiguis formant, però totes tenen diversos elements en comú: són específiques, mesurables i fonamentals per destacar en qualsevol procés de selecció.

En aquesta guia ràpida t'ajudem a identificar les hard skills més valorades en diferents sectors professionals. Així podràs orientar millor la teva formació, millorar la teva ocupabilitat i estar més a prop d'aquella feina que tant desitges.

Què són les hard skills i per què són importants?

Les hard skills són coneixements tècnics que pots aprendre, practicar i demostrar de manera objectiva. Parlem, per exemple, de saber programar, parlar un idioma estranger, utilitzar un programari específic o interpretar una analítica mèdica. Són diferents de les soft skills —aquelles competències més personals com l'empatia, el treball en equip o la comunicació—, tot i que ambdues es complementen.

Per què són tan importants? Perquè sovint són el primer filtre que utilitzen les empreses per seleccionar candidatures. Si el lloc requereix coneixements de SEO, per exemple, saber aplicar-lo amb eines concretes és una condició bàsica perquè et tinguin en compte. Per això, adquirir i mantenir actualitzades les teves hard skills és clau si vols avançar professionalment.

Hard skills per sectors professionals

Ara bé, quines són les hard skills més buscades en el teu àmbit professional? T'ho expliquem a continuació, àrea per àrea:

Tecnologia i ciència de dades

Aquest és un dels sectors més dinàmics i amb més demanda. Algunes de les hard skills imprescindibles són:

Programació . Dominar llenguatges com Python, JavaScript o SQL continua sent essencial.

. Dominar llenguatges com Python, JavaScript o SQL continua sent essencial. Anàlisi de dades . Saber treballar amb grans volums d'informació i extreure'n conclusions rellevants amb eines com Excel, R o Power BI.

. Saber treballar amb grans volums d'informació i extreure'n conclusions rellevants amb eines com Excel, R o Power BI. Ciberseguretat. Protegir xarxes, sistemes i dades davant d'amenaces es valora molt, especialment en sectors sensibles com la banca o l'administració pública.

Salut i psicologia

Si et formes en l'àmbit sanitari o psicològic, aquestes hard skills poden marcar la diferència:

Ús de programari clínic . Des d'històries electròniques fins a plataformes de telemedicina.

. Des d'històries electròniques fins a plataformes de telemedicina. Interpretació diagnòstica . Saber llegir i analitzar proves mèdiques o psicològiques amb rigor.

. Saber llegir i analitzar proves mèdiques o psicològiques amb rigor. Tècniques d'intervenció. Aplicar protocols i metodologies terapèutiques concretes.

Empresa i màrqueting

El món de l'empresa evoluciona ràpidament, i les competències més valorades també:

Anàlisi financera . Interpretar balanços, gestionar pressupostos o avaluar la viabilitat de projectes.

. Interpretar balanços, gestionar pressupostos o avaluar la viabilitat de projectes. SEO/SEM . Optimitzar continguts i campanyes per a cercadors i xarxes.

. Optimitzar continguts i campanyes per a cercadors i xarxes. Eines de gestió de projectes. Com Trello, Asana o Microsoft Project.

Educació i humanitats

Aquí, les hard skills també s'adapten al món digital i a les noves formes d'aprenentatge:

Didàctica digital . Dissenyar continguts i activitats per a entorns en línia.

. Dissenyar continguts i activitats per a entorns en línia. Gestió del coneixement . Estructurar i transmetre informació de manera clara i útil.

. Estructurar i transmetre informació de manera clara i útil. Redacció acadèmica. Escriure amb rigor, argumentació i referències correctament citades.

Comunicació i disseny

Creativitat i tècnica van de bracet en aquest sector, en el qual destaquen hard skills com:

Edició multimèdia . Domini de programes com Photoshop, Premiere o After Effects.

. Domini de programes com Photoshop, Premiere o After Effects. UX/UI . Dissenyar experiències d'usuari centrades en l'accessibilitat i la usabilitat.

. Dissenyar experiències d'usuari centrades en l'accessibilitat i la usabilitat. Estratègies de contingut digital. Des de la planificació editorial fins a l'anàlisi de resultats.

Com adquirir aquestes hard skills a la UOC

A la UOC pots adquirir aquestes hard skills amb una formació pràctica, flexible i adaptada al teu ritme de vida. Com? Mitjançant:

Assignatures específiques . Els programes de grau, màster o postgrau inclouen continguts tècnics actualitzats i orientats al món real.

. Els programes de grau, màster o postgrau inclouen continguts tècnics actualitzats i orientats al món real. Tallers i seminaris . Per aprofundir en eines concretes o aprendre de professionals en actiu.

. Per aprofundir en eines concretes o aprendre de professionals en actiu. Pràctiques acadèmiques . Una manera ideal d'aplicar allò que s'ha après en contextos reals.

. Una manera ideal d'aplicar allò que s'ha après en contextos reals. Recursos digitals. Des de bibliografia actualitzada fins a simuladors, videotutorials i comunitats d'aprenentatge.

Tot això amb un enfocament transversal i en diàleg constant amb les necessitats del mercat laboral.