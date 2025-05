Màster oficial vs. màster de formació permanent: quin triar?

Quan et planteges continuar estudiant després del grau, et trobes amb dues opcions que poden semblar similars, però que tenen diferències clau: el màster oficial (o universitari) i el màster de formació permanent. Tots dos et permeten ampliar els teus coneixements i fer un salt professional, però ho fan de maneres diferents. Saber quin s'ajusta millor a tu depèn de les teves necessitats, del teu moment vital i dels teus objectius. En aquest article t'ajudem a descobrir-ho.

Quin tipus de titulació obtens?

Un màster universitari és un títol reconegut pel Ministeri d'Educació i adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Això vol dir que té validesa en tot el territori europeu i et permet continuar amb estudis de doctorat, si vols. També pot ser necessari si vols presentar-te a oposicions o treballar en determinats àmbits del sector públic.

En canvi, el màster de formació permanent és un títol propi de cada universitat. No dona accés directe al doctorat, però sí que ofereix una formació molt pràctica i actualitzada, dissenyada per respondre a les demandes reals del mercat laboral. Si la teva prioritat és aplicar el que aprens directament a la feina, pot ser la millor opció per a tu.

Quins requisits necessites?

Per cursar un màster oficial, és imprescindible tenir un títol universitari oficial expedit dins de l'EEES. Aquest tipus d'estudis atrau tant persones que s'acaben de graduar com persones que volen reorientar la seva carrera cap a la recerca o l'àmbit acadèmic.

Els màsters de formació permanent també exigeixen formació universitària prèvia o experiència acreditable amb documentació (pot variar segons el programa). Estan pensats per a persones que ja tenen experiència professional i volen especialitzar-se, reciclar-se o avançar en el seu sector. Si estàs treballant i cerques una formació que s'adapti al teu ritme, aquests programes estan pensats per a tu.

I la durada?

Tots dos tipus de màster solen tenir entre 60 i 90 crèdits ECTS. Un màster de 60 ECTS es podria cursar en un any amb dedicació completa. La diferència rau en com s'estructuren. Els màsters oficials combinen assignatures obligatòries i optatives, pràctiques i un treball final. Segueixen una línia acadèmica més tradicional, encara que sempre amb un enfocament professionalitzador.

En canvi, els màsters de formació permanent estan dissenyats perquè els puguis compatibilitzar amb la feina. Tenen una estructura més flexible, orientada a la pràctica i amb continguts que pots aplicar des del primer dia.

Quina orientació tenen?

Els màsters oficials tenen una doble orientació: professional i acadèmica. Són ideals si busques accedir a un doctorat o et vols obrir camí en la recerca o en determinats àmbits institucionals.

En canvi, els màsters de formació permanent estan enfocats al món professional. El seu objectiu és ajudar-te a millorar la teva ocupabilitat, desenvolupar noves competències i posicionar-te millor en el teu sector.

Quins màsters pots estudiar a la UOC?

Si t'interessa un màster de formació permanent, la UOC ofereix programes innovadors i especialitzats com:

Comunicació i Periodisme Esportiu (en col·laboració amb Mundo Deportivo)

Conflict, Peace and Security (amb UNITAR)

Cooperació Internacional al Desenvolupament i Acció Humanitària (amb Creu Roja)

Edició Digital

Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics

nternational Affairs and Diplomacy (amb UNITAR)

Aquests programes estan pensats per donar resposta a necessitats professionals concretes en sectors molt actius i canviants.

Pel que fa als màsters oficials, tens més de 50 opcions distribuïdes en àrees tan diverses com:

Arts i Humanitats

Ciències de la Salut

Ciutat i Urbanisme

Comunicació i Informació

Cooperació

Dret i Ciència Política

Disseny, Creació i Multimèdia

E-learning (Educació i TIC)

Economia i Empresa

Executive Education

Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

Psicologia i Ciències de l'Educació

Turisme

És una oferta àmplia i multidisciplinària, ideal per a les persones que busquen una formació reconeguda oficialment que ofereixi possibilitats de progressar en l'àmbit acadèmic o institucional.