T'has plantejat mai com destacar en un mercat laboral que canvia constantment? Les microcredencials digitals poden ser just el que necessites. Aquestes certificacions estan transformant la manera com moltes persones, com tu, desenvolupen la seva carrera professional. Ja no cal invertir anys en una formació extensa per demostrar les teves habilitats: avui pots acreditar competències específiques, pràctiques i altament valorades per les empreses en molt menys temps.

Què són les microcredencials digitals i com et beneficien?

Les microcredencials digitals són acreditacions oficials que certifiquen que has adquirit una competència concreta o un conjunt d'habilitats en un àmbit específic. Se centren en aspectes molt pràctics i aplicables directament a l'entorn professional. A diferència dels programes formatius més tradicionals, com els graus o màsters, les microcredencials tenen una durada més curta, s'adapten millor al teu temps disponible i són molt més flexibles.

A Europa, aquesta tendència està en auge, impulsada per la necessitat d'adaptació contínua en un entorn professional canviant. I a la UOC les microcredencials es dissenyen precisament amb aquest objectiu: oferir-te una formació de qualitat, orientada a resultats i pensada per aplicar-se de manera immediata a la teva carrera.

Per què interessar-te per una microcredencial?

Potser estàs intentant avançar en la teva carrera, o potser vols explorar nous sectors. Sigui quina sigui la teva situació, les microcredencials et permeten aprendre just el que necessites, sense desviar-te amb continguts que no s'ajusten al teu objectiu professional.

A més, aquestes certificacions es poden compartir fàcilment en plataformes com LinkedIn o en el teu currículum digital, cosa que facilita que les persones reclutadores identifiquin les teves competències. En un procés de selecció, això pot marcar la diferència.

Les 9 àrees clau en què et pots formar

Per facilitar-te l'elecció, a la UOC organitzem aquestes microcredencials en nou grans grups de competències, alineats amb les necessitats actuals del mercat:

Anàlisi de dades i intel·ligència de negoci. Aprèn a fer servir eines d'anàlisi, visualització i presa de decisions basades en dades. Competències digitals i ús de la intel·ligència artificial. Millora les teves habilitats digitals i entén com aplicar la IA en diferents contextos laborals. Comunicació i mitjans. Des de la verificació de notícies fins a la creació de contingut digital i disseny accessible. Desenvolupament personal i professional. Enforteix la teva intel·ligència emocional, la comunicació interpersonal o la gestió del temps. Educació. Dirigit a professionals de l'àmbit educatiu que vulguin innovar en metodologies i recursos digitals. Intervenció social i mediació. Formacions centrades en la inclusió, la mediació comunitària o la igualtat. Medicina i salut. Competències vinculades a la promoció de la salut, la gestió sanitària o l'educació en salut. Programació. Aprèn llenguatges i entorns de programació molt sol·licitats com Python, JavaScript o HTML. Sostenibilitat i medi ambient. Adquireix eines per integrar la sostenibilitat en projectes i estratègies organitzatives.

Com obtenir una microcredencial

Si estudies o treballes, o ambdues coses alhora, sabràs com n'és, d'important, la flexibilitat. A la UOC, pots accedir a les microcredencials mitjançant un procés àgil i completament en línia. Només cal que triïs l'àrea que t'interessa, consultis el calendari d'inici i t'hi matriculis.

El disseny de les microcredencials està centrat en la pràctica, perquè el que aprenguis ho puguis aplicar de seguida al teu entorn laboral. Cada microcredencial inclou recursos d'aprenentatge actuals, activitats orientades a casos reals i una avaluació que et permet demostrar el teu domini dels continguts. En completar-la, obtens una certificació digital verificable que pots compartir a les teves xarxes professionals.

A més, moltes d'aquestes microcredencials estan alineades amb les demandes actuals del mercat, per la qual cosa no estàs aprenent "perquè sí", sinó que inverteixes en competències que realment t'obren portes.