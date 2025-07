Ocupabilitat digital: com destacar en processos de selecció

Com construir una marca personal en l'entorn digital?

El fet de destacar en el mercat laboral digital implica construir i projectar una marca personal coherent i professional. No es tracta només de mostrar la teva experiència, sinó de transmetre quins valors tens i quina és la teva proposta de valor única.

Perfil de LinkedIn sòlid. Completa el perfil, comparteix fites, demana recomanacions i participa en debats. Un perfil actiu i ben cuidat augmenta les possibilitats que els reclutadors contactin amb tu.

Completa el perfil, comparteix fites, demana recomanacions i participa en debats. Un perfil actiu i ben cuidat augmenta les possibilitats que els reclutadors contactin amb tu. Contingut de valor. Compartir articles, participar en comunitats digitals o comentar en publicacions del sector et posiciona com algú compromès i actualitzat.

Compartir articles, participar en comunitats digitals o comentar en publicacions del sector et posiciona com algú compromès i actualitzat. Portafolis digitals i blogs. Si la teva àrea ho permet, crea un portafolis en línia o un blog on mostris els teus projectes, les teves reflexions o els casos d'èxit que has assolit.

Si la teva àrea ho permet, crea un portafolis en línia o un blog on mostris els teus projectes, les teves reflexions o els casos d'èxit que has assolit. Participació en plataformes especialitzades. Hi ha plataformes adreçades a professionals de diferents sectors (Behance, GitHub, Medium, etc.) on pots mostrar la teva feina i connectar amb altres persones del sector.

Consells per construir la teva marca personal:

Defineix què et fa diferent i comunica-ho de manera clara.

Mantingues la coherència entre els teus perfils i publicacions.

Actualitza regularment la teva presència digital.

Interactua de manera respectuosa i professional en totes les plataformes.

La formació contínua com a aliada per diferenciar-se

L'actualització constant és clau per destacar en el mercat laboral digital. La formació en línia et permet adaptar-te als canvis sense renunciar a la teva vida professional o personal:

Cursos i microcredencials. Són ideals per adquirir habilitats específiques en poc temps. Des de programació fins a gestió de projectes digitals, hi ha opcions per a tots els perfils.

Són ideals per adquirir habilitats específiques en poc temps. Des de programació fins a gestió de projectes digitals, hi ha opcions per a tots els perfils. Programes de màster o postgrau. Si busques una especialització més profunda, els màsters i postgraus enfocats en competències digitals i noves professions et preparen per fer front als reptes del futur laboral.

La UOC ofereix cursos, microcredencials i programes de màster o postgrau 100 % en línia, dissenyats perquè actualitzis les teves competències digitals i t'especialitzis en funció de les demandes reals del mercat laboral, amb una metodologia pràctica i flexible.

Avantatges de la formació contínua:

Flexibilitat per compaginar estudis, feina i vida personal.

Accés a continguts actualitzats i adaptats a les demandes del mercat.

Oportunitat de crear una xarxa professional internacional.

Desenvolupament de competències digitals i transversals des del primer dia.

Impulsar l'ocupabilitat digital per liderar la teva carrera en l'era del canvi

En un mercat laboral digitalitzat, saber destacar és tan important com estar preparat. L'ocupabilitat digital ja no es calcula només pels títols obtinguts, sinó per la capacitat que tinguis d'aprendre, d'adaptar-te i de comunicar eficaçment el teu valor en entorns digitals.

A la UOC t'oferim formació flexible, actualitzada i connectada amb el món professional perquè no només trobis feina, sinó que siguis protagonista de la teva carrera en l'era digital. Aprofita les oportunitats que ofereix la transformació digital i prepara't per liderar el teu propi futur professional, amb les competències i eines que et diferenciaran en qualsevol procés de selecció.