Com segurament ja deus saber, la UOC és una universitat privada en línia. I, si has navegat pel nostre web, has pogut veure que tenim graus, màsters, doctorats, etc., i que molts són títols oficials. Però aquí és on pots començar a tenir dubtes o preguntes. Una universitat privada, però amb títols oficials?



No ets la primera ni la darrera persona que es fa aquesta pregunta. Per això, t'ho explicarem tot sobre nosaltres.

El nostre objectiu: oferir educació oficial i de qualitat



Fem primer una definició ràpida de què és la UOC: som una universitat en línia que ofereix un servei educatiu públic, però amb una gestió privada. Sona bé, oi? Ara desenvoluparem una mica més aquesta informació.

Per què oferim un servei públic? Per diversos motius:

Els preus de la matrícula estan vinculats al decret que fixa els preus dels serveis acadèmics de les universitats públiques de Catalunya. Rebem subvencions públiques per cobrir el cost de les matrícules dels estudiants. Passem els controls que determinen la Generalitat i el Parlament, i complim les normes de contractació de l'Administració pública. Estem vinculats al sistema d'educació pública, i som una de les universitats impulsores de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP). Les nostres titulacions són oficials: compleixen la programació universitària de Catalunya i estan adaptades al sistema universitari europeu (EEES). Això no és així en el cas dels títols propis, que només necessiten l'aprovació del Consell d'Universitat i que segueixen uns estàndards més flexibles.

Què vol dir que "gestionem de manera privada"?

La Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC), una institució privada creada l'any 1994 per impulsar l'ensenyament universitari no presencial, és la responsable de la direcció i la gestió de la Universitat. S'encarrega de la inspecció, l'avaluació i el control necessaris per garantir la qualitat de la formació i complir els requisits per poder ser un servei d'educació pública, tal com hem vist.



Estudiar titulacions oficials en línia en una universitat amb experiència

Els estudis a distància a la universitat ens ofereixen molts avantatges, com ara la flexibilitat d'horaris, la possibilitat de compaginar-los amb la feina i el fet de poder estudiar des de qualsevol lloc. Amb tot, perquè aquesta formació en línia tingui èxit i impliqui un avenç en la teva carrera professional, necessites una universitat que tingui experiència en aprenentatge en línia (e-learning).

Des del 1994 hem treballat per millorar la universitat a distància privada. Segons les darreres enquestes, el 85 % dels nostres estudiants tornarien a triar la UOC i el 84 % està satisfet amb la titulació.

Estudiar en línia a la UOC és una inversió en temps i esforç. Inverteix també a triar una bona universitat en línia.