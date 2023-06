Cursos de recerca, transferència i emprenedoria d'Academic Writing

David Masip Rodó

Doctor en Enginyeria Informàtica per la UAB. La seva activitat docent se centra en la intel·ligència artificial, la infografia, la visió per computador i la intel·ligència de negoci. Actualment és director de l’Escola de Doctorat de la UOC. El seu àmbit de recerca gira a l’entorn de la visió per computador i l’aprenentatge automàtic.