Cursos de recerca, transferència i emprenedoria d'Emprenedoria per Investigadors

L'estudiant disposarà d'una aula virtual on un consultor expert en esperit empresarial li orientarà en el seu procés d'aprenentatge. Una vegada s'hagi visualitzat cada capítol, s'animarà a l'estudiant a preguntar dubtes i a debatre amb els companys d'aula els temes que s'han tractat en els materials.

El curs estarà constituït per uns materials en format audiovisual, que donaran cobertura al temari de l'assignatura. L'estudiant haurà de visualitzar les classes magistrals i realitzar uns exercicis pràctics associats.

El curs té una part pràctica d'acord amb la redacció d'un pla de negocis, seguint unes indicacions concretes del professor. La nota de l'assignatura s'obté de l'avaluació d'aquest exercici, que contindrà el propi pla de negocis, un exemple de Canvas Model i una presentació (Elevator Pitch) dins d'un context simulat de transferència de tecnologia.

Coneixements previs

No es requereixen coneixements previs per a realitzar el curs, més enllà d'un nivell d'anglès adient per a redactar textos de longitud mitjana i elaborar presentacions orals en PowerPoint o equivalent.