Cursos de recerca, transferència i emprenedoria d'Introducció a les Patents i a la Propietat Intelectual

La UOC també ofereix cursos de recerca, transferència i emprenedoria en anglès adreçats a estudiants, investigadors i professorat per a impulsar la recerca en els àmbits acadèmic, científic i empresarial.

El curs Introduction to patents and intellectual property proveeix de coneixements generals vinculats amb la propietat industrial i la propietat intel·lectual. Mitjançant aquest curs es pretén que els investigadors coneguin els mecanismes que tenen al seu abast per a protegir els resultats de la seva recerca, així com garantir un ús ètic de l'explotació de creacions alienes.