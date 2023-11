Assignatura de Bases de dades per a data warehousing

El model relacional és el que ens permet representar una base de dades en un ordinador. Hem de saber quines estructures ens proporciona i identificar-ne els avantatges. El model relacional també ens facilita un llenguatge per poder consultar la base de dades. Es tracta de l'àlgebra relacional que s'inspira en l'àlgebra de conjunts. Malgrat que ens pugui semblar un llenguatge teòric, donat que realment usarem el llenguatge SQL per manipular les nostres bases de dades, internament qualsevol sistema gestor de bases de dades relacional (com PostgreSQL o Oracle) treballa amb àlgebra relacional. Per tant, l'hem de saber utilitzar si volem entendre i programar eficientment en SQL. Finalment, el model relacional també ens ofereix mecanismes per definir regles d'integritat. Aprendrem a especificar r...

L'assignatura consta de cinc reptes, el contingut dels quals es detalla a continuació:

Repte 1. Les bases de dades relacionals: una història d'èxit sense precedents

El model relacional és el que ens permet representar una base de dades en un ordinador. Hem de saber quines estructures ens proporciona i identificar-ne els avantatges. El model relacional també ens facilita un llenguatge per poder consultar la base de dades. Es tracta de l'àlgebra relacional que s'inspira en l'àlgebra de conjunts. Malgrat que ens pugui semblar un llenguatge teòric, donat que realment usarem el llenguatge SQL per manipular les nostres bases de dades, internament qualsevol sistema gestor de bases de dades relacional (com PostgreSQL o Oracle) treballa amb àlgebra relacional. Per tant, l'hem de saber utilitzar si volem entendre i programar eficientment en SQL. Finalment, el model relacional també ens ofereix mecanismes per definir regles d'integritat. Aprendrem a especificar regles d'integritat que ens permetran definir les condicions que la nostra base de dades ha de complir si volem que les dades que conté siguin consistents. A més, complementarem els coneixements sobre el model relacional amb el disseny de bases de dades per al cas específic del model relacional. En particular, veurem en què consisteix i quines etapes se segueixen per dissenyar una base de dades, detallant el procés de disseny conceptual i lògic d'una base de dades relacional.

Repte 2. De la creació a la manipulació d'una base de dades relacional

En aquest repte, es presenten els conceptes més bàsics associats a l'SQL estàndard. En primer lloc, es mostren les sentències principals de definició de dades (com seria, per exemple, taules i vistes). A continuació, es presenten les sentències bàsiques de manipulació de dades (SELECT, INSERT, DELETE i UPDATE de taules i vistes). Finalment, s'introdueixen les sentències de concessió i revocació de privilegis sobre les dades, primitives de gestió de transaccions, i altres modalitats de treball amb el llenguatge SQL. Els materials principals que s'utilitzaran en aquest repte seran el mòdul didàctic Conceptes bàsics d'SQL i una sèrie de vídeos molt importants en bones pràctiques en SQL, que es focalitza en les bones pràctiques de codificació en SQL i generació de consultes. Aquests materials es complementen amb les transcripcions de cadascun dels vídeos de les sèries i un document amb la convenció de noms que cal seguir durant l'assignatura. La part pràctica requerirà l'ús de PostgreSQL (el sistema gestor de bases de dades que farem servir en l'assignatura).

Repte 3. Procediments emmagatzemats i disparadors: per a què són necessaris?

En aquest repte s'aprofundeix en SQL estàndard. En primer lloc, es presenta l'estructura bàsica de components d'un entorn SQL i es revisen els conceptes de servidors, catàlegs i esquemes, per continuar amb una introducció als conceptes de connexió, sessió i transacció. Tot seguit, es completarà l'estudi dels components lògics vists mitjançant la introducció de procediments emmagatzemats i disparadors. Finalment, s'introdueix el llenguatge procedimental PL/pgSQL i les sentències que ofereix PostgreSQL per definir aquests components. Els materials principals que s'utilitzaran en aquest repte seran el mòdul didàctic El llenguatge SQL: procediments i disparadors, la sèrie de vídeos de bones pràctiques en SQL, que es focalitza en les bones pràctiques de codificació de procediments emmagatzemats, i dos vídeos que contextualitzaran els procediments i disparadors en el marc de les bases de dades operacionals i de magatzem de dades. Aquests materials es complementen amb les transcripcions de cadascun dels vídeos de les sèries i amb documents de complements d'SQL per a la codificació de procediments emmagatzemats. La part pràctica requerirà l'ús de PostgreSQL.

Repte 4. Ampliant la caixa d'eines: Common Table Expressions i funcions analítiques

En aquest repte, es presenten conceptes avançats d'SQL d'aplicació en entorns Magatzem de dades. En primer lloc, es presenta el concepte de clau subrogada i les diferents possibilitats d'implementar aquesta tècnica mitjançant SQL. A continuació, s'introduiran dos conceptes avançats per a la creació de consultes SQL, les Common Table Expression i les funcions analítiques, com aplicar aquestes funcionalitats i els beneficis associats. Finalment, es veuran tècniques de tractament de valors nuls en bases de dades operacionals i magatzem de dades, i es conclourà amb una introducció a les transaccions, les seves propietats, la problemàtica que tenen associada, mecanismes d'implementació de transaccions en PostgreSQL i la importància d'aquestes en entorns de bases de dades operacionals i magatzem de dades. Els materials principals que s'utilitzaran en aquest repte seran el mòdul didàctic Complements d'SQL i la sèrie de vídeos de bones pràctiques en SQL, que es focalitza en les bones pràctiques de codificació de transaccions. Aquests materials es complementen amb les transcripcions de cadascun dels vídeos de la sèrie. Per a la part més pràctica també es farà servir PostgreSQL.

Repte 5. El dimoni és en els detalls: optimització de la base de dades en funció del seu ús

Aquest repte analitzarà els principals mètodes i construccions que s'utilitzen en el disseny físic de bases de dades. Conceptualment, podem definir el disseny físic d'una base de dades com el procés que, a partir del disseny lògic de la base de dades i d'informació sobre el seu ús esperat, crearà una configuració física de la base de dades adaptada a l'entorn on s'allotjarà i que permetrà l'emmagatzematge i l'explotació de les dades amb un rendiment adequat. Els materials principals que s'empraran en aquest repte serà el mòdul didàctic Disseny físic de bases de dades. També és possible que es facin servir recursos de biblioteca (en anglès) per complementar l'estudi d'estructures d'índexs. Per a la part pràctica s'utilitzarà PostgreSQL.