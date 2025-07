Assignatura de Desenvolupament sostenible i Drets Humans

L'assignatura es divideix en quatre grans reptes, que són les quatre temàtiques treballades en desenvolupament sostenible i drets humans.

A partir de la comprensió del desenvolupament sostenible en els tres pilars fonamentals (ambiental, social i econòmic), l'assignatura se centra en els àmbits ambiental i social del desenvolupament sostenible dins de l'estudi dels drets humans i el medi ambient en els sistemes regionals (especialment a Europa) i del dret a un medi ambient sa com a universal.

La garantia del dret humà al desenvolupament és el que comprèn, per tant, els pilars econòmics i socials del desenvolupament sostenible. Per tancar la part conceptual, en el quart repte s'analitza el canvi climàtic dins d'aquesta perspectiva, en què el litigi climàtic o el cas dels refugiats ambientals guanyen força com a visió dels drets humans.