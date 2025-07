Assignatura de Protecció dels drets humans en la societat digital

La vulneració del dret a la intimitat, la difusió exponencial de discursos d'odi, la discriminació i la vigilància massiva són només alguns dels nombrosos desafiaments plantejats per la digitalització de la societat pel que fa a la protecció dels drets humans. En aquest context, aquesta assignatura s'erigeix en un pilar fonamental per entendre com es protegeixen i es garanteixen els drets humans en l'àmbit digital. Per fer-ho, analitza de quina manera s'adapten a aquesta nova realitat els sistemes universals i regionals de protecció dels drets humans.