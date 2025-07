Assignatura de Sistema universal de protecció dels Drets Humans

La trista experiència de la Segona Guerra Mundial, en què el desconeixement i el menyspreu pels drets humans es van donar a gran escala, explica el fet que un dels objectius de les Nacions Unides, des dels orígens, sigui l'avenç en la protecció de la dignitat humana. De manera més específica, la creació de les Nacions Unides respon a la consciència que no hi ha cap camí per aconseguir la pau al món que no impliqui el reconeixement de la dignitat intrínseca i dels drets iguals i inalienables de tots els individus.