Curs Professionalitzador de Gestió administrativa

Introducció a la organització d'empreses

L’assignatura se centra en l’empresa, els seus objectius, classificacions i organització, en un marc teòric. Analitza els processos logístics en l’àmbit del magatzem, la distribució i la producció. A més, ofereix una introducció al màrqueting i les finances, i acaba amb una visió general de les tendències i els processos en la gestió dels recursos humans.

Gestió d’equips de treball i atenció al client

Facilita les eines bàsiques per a poder resoldre qualsevol problema que pugui presentar-se en el desenvolupament de la tasca professional de la gestió administrativa. L’eficàcia del professional depèn de la seva capacitat d’organitzar-se, planificar i controlar el temps, raó per la qual aquest aspecte és fonamental. S’analitza com funcionen i com es creen els grups de treball i el paper que exerceixen en l’organització, i per a fer-ho s’estudien models teòrics sobre motivació laboral, que permetran al professional fer millor la seva tasca de liderar i coordinar.

Organització d’esdeveniments i viatges de negocis

S’analitzen quins són els objectius de les reunions i les tècniques més habituals emprades per a gestionar el temps de la millor manera possible, i també els objectius i l’organització dels viatges, tant nacionals com internacionals. Finalment, s’ofereixen unes breus indicacions sobre com rebre adequadament les persones que visiten l’empresa.

Gestió de la comunicació

Analitza les comunicacions, tant de caràcter intern com extern. Pel que fa a les primeres, s’aborden les reunions, l’acta i la convocatòria, i pel que fa a les segones, les notes, els informes, el tauler d’anuncis, els memoràndums, etc. Entre aquestes últimes, s’aprofundeix en la carta comercial —com un dels documents més freqüents en la relació empresarial— i la carta circular, i en el seu ús. Finalment, tracta la comunicació amb l’Administració pública mitjançant documentació com instàncies, informes, certificats, oficis, resolucions, etc.