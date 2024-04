Curs Professionalitzador de Gestió Operativa i Econòmica d'un Restaurant

2.1. El mix de vendes. Com millorar el marge dels productes i fer pujar les vendes 2.2. Com dissenyar un menú rendible per al nostre concepte de negoci 2.3. Menu ...

El programa acadèmic està format per quatre mòduls de dos crèdits cadascun:

M1. La planificació financera del restaurant

1.1. El procés de control financer operatiu del restaurant. Quin és el procés de recollida, anàlisi de les dades, i com ho podem aplicar a un negoci de restauració o alimentació

1.2. Els conceptes bàsics per entendre en el pla economicofinancer des del vessant operatiu

1.3. Les eines de control: • El balanç de situació. • El compte de resultats operatiu. • Els fluxos de caixa generats pel negoci.

1.4. L'anàlisi economicofinancera del restaurant. Com interpretar el que ens diuen els indicadors de gestió i connectar-ho amb l'operativa del negoci

1.5. Cas pràctic

M2. L'anàlisi de les vendes

2.1. El mix de vendes. Com millorar el marge dels productes i fer pujar les vendes

2.2. Com dissenyar un menú rendible per al nostre concepte de negoci

2.3. Menu engineering. Com optimitzar la nostra carta per fer-la més rendible

2.4. La previsió i planificació de la producció dels productes. Un sistema per preveure la producció i reduir el cost de la matèria primera

2.5. El punt d'equilibri del restaurant. Quant hem de facturar perquè el negoci sigui rendible?

2.6. Cas pràctic

M3. El sistema eficient de control dels aliments, begudes i recursos humans

3.1. La distribució dels costos d'aliments i begudes. El cost teòric vs. el cost real

3.2. Els factors que afecten el cost d'aliments i begudes. Els sistemes de producció

3.3. El procés de compres i producció des del vessant financer. Com dissenyar-lo i implementar-lo de forma senzilla i eficaç

3.4. El cicle de control d'inventaris. Com fer-lo més eficient

3.5. El cost de personal. Conceptes i elements per considerar

3.6. El procés de càlcul per saber la quantitat de personal que necessito

3.7. La política d'incentius en un restaurant

3.8. Cas pràctic

M4. La implementació del sistema de control. Com implementar-lo amb la menor càrrega de temps i feina

El quadre de control del restaurant. Els indicadors de control: