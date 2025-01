Curs de Comunicació Efectiva, Nivell Avançat (C2)

Ferran Lalueza Bosch

Professor agregat a la UOC, on ha dirigit la llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques, el grau de Comunicació, el Màster Universitari de Social Media: Gestió i Estratègia, i els Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació. És director de la revista COMeIN i autor de la novel·la didàctica The show must go on. Llicenciat en Ciències de la Informació per la UAB i doctor en Periodisme per la UPF, ha estat associat sènior a la consultora de relacions públiques Burson-Marsteller (avui BCW), on es va especialitzar en l'àmbit de la comunicació de crisi.