Curs de Resolució de Conflictes, Nivell Bàsic (A2)

La capacitat de resoldre conflictes és essencial per a qualsevol entorn, ja que només una gestió efectiva dels conflictes assegura que les relacions es mantinguin saludables i productives. Aquest curs de Resolució de conflictes de la UOC et proporcionarà les habilitats essencials per gestionar i resoldre conflictes de manera efectiva, habilitats que podràs aplicar tant en l'àmbit professional com en el personal.

Els cursos del UOC Skills Lab et permeten desenvolupar el lideratge, la gestió d'equips i altres skills clau per al teu desenvolupament professional, a partir de les teves habilitats actuals i fins al nivell més avançat.