Per què estudiar el curs d'especialització de Ciència Política Analítica?

El curs d'especialització adopta una perspectiva volgudament positiva. Per tant, no considera com hauria de funcionar la política sinó com funciona realment. Sota aquesta perspectiva metodològica, es vol analitzar un rang ampli de fenòmens polítics, que van, per exemple, des de l'acció política individual fins a l'acció o les estratègies dels partits polítics, tenint en compte les conseqüències o les limitacions que el disseny institucional pot tenir sobre aquestes accions.

En aquesta especialització, el model d'avaluació es basa, per cada assignatura, en el seguiment de l'avaluació continuada i la realització d'una prova final presencial (prova de síntesi o examen).

Atès que aquesta especialització té lectures obligatòries en anglès, es recomana un nivell de competència equivalent a l'A2 del marc europeu comú de referència per a les lle...