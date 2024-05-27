Formació permanent: requisits acadèmics i documentació
Des d'aquesta pàgina pots consultar les diverses opcions d'accés genèriques als estudis de formació permanent i quina documentació has d'enviar.
Per cursar màsters de formació permanent i diplomes cal tenir una titulació universitària oficial prèvia. En cas de no tenir-ne, es pot accedir al programa acreditant experiència professional. Trobaràs la informació completa a la pàgina de l'estudi que t'interessa.
L'accés als cursos de postgrau és obert i, per tant, no cal tenir una titulació prèvia.
Consulta la documentació que has de lliurar en funció dels estudis
Si tens un títol universitari oficial de l'Estat espanyol (grau oficial, màster universitari, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o arquitectura), has de presentar:
Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI), del passaport o del NIE.
Acreditació de les titulacions universitàries oficials de què disposes. Pots acreditar-les de diferents maneres:
Digitalment: si disposes d'algun d'aquests documents:
- Document acreditatiu del títol obtingut mitjançant autorització al web del Ministeri d'Educació (com es pot obtenir aquest document?).
- Títol universitari oficial amb validesa digital.
- Certificat substitutori del títol amb validesa digital.
Per correu postal: si el teu document no té validesa digital, has d'enviar una fotocòpia compulsada o notariada del títol universitari oficial o del certificat substitutori per correu postal. Consulta en aquesta infografia com pots compulsar la documentació.
Si tens un títol d'un país de l'espai europeu d'educació superior (EEES) que permeti l'accés a estudis de màster en el país d'expedició del títol, has de presentar:
- Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o NIE).
- Fotocòpia compulsada o notariada del títol universitari oficial o del resguard dels drets d'expedició.
- Fotocòpia compulsada o notariada del suplement europeu al títol (SET). Si la teva universitat no te'l pot lliurar, pot expedir-te un certificat que acrediti que la teva titulació dona accés a estudis de màster en el país d'origen del títol.
Consulta en aquesta infografia com pots compulsar la documentació.
Si els documents són en un idioma diferent del català, el castellà o l'anglès, a més a més, n'hauràs de lliurar una traducció jurada.
Tota la documentació acadèmica ha d'estar legalitzada, excepte si el teu país pertany a la UE o hi té un conveni signat. En aquesta pàgina del web del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports pots consultar en quin cas es troba el teu país i tota la informació necessària per legalitzar la documentació.
Si has cursat estudis universitaris oficials en un país que no pertany a l'espai europeu d'educació superior (EEES), el títol haurà de ser equivalent a un títol universitari oficial espanyol de grau i permetre l'accés a estudis de postgrau o màster al país d'origen del títol.
La documentació que has d'enviar depèn del país en què has obtingut la titulació.
En cas que hagis obtingut el títol en algun dels països següents, consulta la documentació que has de presentar.
Fotocòpia del passaport. En cas que no disposis d'aquest document, pots enviar la fotocòpia de la teva cèdula de ciutadania. En cas que tinguis la residència o ciutadania a l'Estat espanyol, o la ciutadania d'algun dels països de la Unió Europea o Andorra, has d'annexar la documentació que ho acrediti (fotocòpia de la targeta d'identitat d'estranger o del permís de residència).
Fotocòpia del diploma universitari que acrediti la teva titulació de pregrau. Ha de ser del diploma i no de l'acta de grau, ja que a Espanya l'acta de grau no acredita legalment una titulació universitària.
Postil·la electrònica del diploma de pregrau. Ha de ser del diploma i no de l'acta de grau. Si no has formalitzat el tràmit de postil·la del diploma, el pots sol·licitar al web de la Cancelleria de Colòmbia. Tot el tràmit es fa en línia. Recorda que, perquè la Cancelleria concedeixi la postil·la, primer has de legalitzar el diploma a l'apartat de legalitzacions del Ministeri d'Educació, i, després, sol·licitar la postil·la electrònica.
Constància del Sistema Nacional d'Informació de l'Educació Superior (SNIES) d'una formació universitària d'un nivell acadèmic de pregrau i amb una durada mínima de sis semestres acadèmics, que pots obtenir en aquest web amb el codi SNIES del programa cursat.
Tota la documentació acadèmica ha d'estar legalitzada amb la postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobaràs la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que et poden posar la postil·la. Tingues present que una postil·la amb validació electrònica vigent t'eximeix de compulsar o notariar la fotocòpia de la documentació.
Consulta en aquesta pàgina del web del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports la informació sobre el tràmit necessari per legalitzar la documentació.
Fotocòpia del passaport. En cas que no disposis d'aquest document, pots enviar la fotocòpia del document d'identitat.
Fotocòpia del títol oficial d'estudis de tercer nivell. Ha de ser del diploma i no de l'acta de grau.
Fotocòpia de la postil·la del títol oficial d'estudis de tercer nivell. Ha de ser del diploma i no de l'acta de grau. Per obtenir la postil·la del títol, pots consultar més informació en aquest enllaç.
Si no disposes de la postil·la electrònica, has de presentar la fotocòpia autenticada del diploma postil·lat o sol·licitar l'actualització de la postil·la a l'oficina de serveis més propera del Ministeri de Relacions Exteriors i Mobilitat Humana del Govern equatorià.
Constància del registre del títol de tercer nivell a la Secretaria d'Educació Superior, Ciència, Tecnologia i Innovació (SENESCYT). Per obtenir la constància de la SENESCYT, en aquest enllaç has d'introduir el teu número de document d'identitat i fer clic al botó Imprimir información.
* Si disposes d'un títol de tercer nivell, tècnic o tecnològic, el títol de màster universitari que obtinguis no es podrà registrar a la SENESCYT. Si tens cap dubte o necessites més informació sobre aquesta qüestió, et recomanem que contactis amb la SENESCYT.
Tota la documentació acadèmica ha d'estar legalitzada amb la postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobaràs la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que et poden posar la postil·la. Tingues present que una postil·la amb validació electrònica vigent t'eximeix de compulsar o notariar la fotocòpia de la documentació.
Consulta en aquesta pàgina del web del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports la informació sobre el tràmit necessari per legalitzar la documentació.
Passaport. En cas que no disposis d'aquest document, pots enviar la fotocòpia del document d'identificació oficial INE.
Diploma oficial del títol professional o llicenciatura que acrediti la teva titulació universitària.
Postil·la del diploma oficial del títol professional o llicenciatura. Ha de ser del diploma. Per obtenir la postil·la del títol, pots consultar més informació a la Secretaria de Governació.
Cèdula professional emesa pel Registre Nacional de Professions de la SEP.
* Si la postil·la del títol és electrònica i incorpora codi de verificació, podràs aportar els documents digitalment en format PDF; en cas contrari, hauràs d'enviar-los físicament.
Tota la documentació acadèmica ha d'estar legalitzada amb la postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobaràs la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que et poden posar la postil·la. Tingues present que una postil·la amb validació electrònica vigent t'eximeix de compulsar o notariar la fotocòpia de la documentació.
Consulta en aquesta pàgina del web del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports la informació sobre el tràmit necessari per legalitzar la documentació.
Fotocòpia del passaport. En cas que no disposis d'aquest document, pots enviar la fotocòpia del document nacional d'identitat.
Fotocòpia del diploma oficial de grau acadèmic de batxiller o d'un títol professional, degudament signat pel funcionari o funcionària a càrrec de la Direcció de Documentació i Informació Universitària i Registre Nacional de Graus i Títols de la Superintendència Nacional d'Educació Superior Universitària (SUNEDU) del Perú. Com que el tràmit és per a Espanya, les constàncies expedides per la SUNEDU s'han d'annexar amb segell d'unió al document original atorgat per les universitats nacionals.
Fotocòpia de la postil·la del diploma oficial de grau acadèmic de batxiller o de títol professional. Per obtenir la postil·la del títol, pots consultar més informació en aquest enllaç. Si no disposes de la postil·la electrònica, has de presentar la fotocòpia autenticada del diploma postil·lat, o sol·licitar l'actualització de la postil·la al Ministeri de Relacions Exteriors del Govern peruà.
Constància d'inscripció del diploma de grau acadèmic de batxiller o títol professional al Registre Nacional de Graus i Títols del Perú per mitjà de la SUNEDU.
Tota la documentació acadèmica ha d'estar legalitzada amb la postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobaràs la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que et poden posar la postil·la. Tingues present que una postil·la amb validació electrònica vigent t'eximeix de compulsar o notariar la fotocòpia de la documentació.
Consulta en aquesta pàgina del web del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports la informació sobre el tràmit necessari per legalitzar la documentació.
Fotocòpia del passaport. Si no disposes d'aquest document, pots enviar la fotocòpia de la cèdula d'identitat.
Fotocòpia del diploma oficial del títol professional o de la llicenciatura que acrediti la teva titulació universitària.
Fotocòpia de la postil·la del títol professional o llicenciatura. Per obtenir la postil·la del títol hauràs de contactar amb el Ministeri d'Educació, per mitjà de les oficines regionals d'atenció.
Certificat acadèmic personal o concentració de notes del títol de llicenciatura o grau, que inclogui la durada del programa, el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global. A més, en cas que estigui en un idioma diferent del castellà, el català o l'anglès, n'hauràs de lliurar una traducció jurada.
Tota la documentació acadèmica ha d'estar legalitzada amb la postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobaràs la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que et poden posar la postil·la. Tingues present que una postil·la amb validació electrònica vigent t'eximeix de compulsar o notariar la fotocòpia de la documentació.
Consulta en aquesta pàgina del web del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports la informació sobre el tràmit necessari per legalitzar la documentació.
En cas que hagis obtingut el títol en la resta de països de l'Amèrica Llatina o de fora de l'espai europeu d'educació superior, has d'enviar la documentació següent:
Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen; a més a més, en cas que estigui en un idioma diferent del castellà, el català o l'anglès, n'hauràs de lliurar una traducció jurada.
Fotocòpia compulsada o notariada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició (anvers i revers).
Fotocòpia compulsada o notariada del certificat acadèmic dels estudis superiors fets que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.
Fotocòpia compulsada o notariada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dona accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
Tota la documentació acadèmica ha de complir els requisits següents:
Les fotocòpies han d'estar compulsades o notariades, excepte si el document té la postil·la de la Haia amb validació electrònica vigent.
Si és en un idioma diferent del català, el castellà o l'anglès, a més a més, n'hauràs de lliurar una traducció jurada.
Ha d'estar legalitzada pel país emissor del diploma universitari. Hi ha dues vies de legalització:
Si el títol i els certificats els has obtingut en un país membre del Conveni de la Haia (com Mèxic, Equador o Argentina), han d'incloure la postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobaràs la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que et poden posar la postil·la. Tingues present que una postil·la amb validació electrònica vigent t'eximeix de compulsar o notariar la fotocòpia de la documentació.
Si has obtingut el títol i els certificats en un país que no és membre del Conveni de la Haia, has de legalitzar-los per via diplomàtica. Per fer-ho, has de presentar els documents en els tres organismes següents perquè n'acreditin la validesa mitjançant els seus segells respectius:
- el Ministeri d'Educació del país emissor dels documents,
- el Ministeri d'Assumptes Exteriors del país que va expedir els documents, i
- la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre els documents.
Consulta en aquesta pàgina del web del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports la informació sobre el tràmit necessari per legalitzar la documentació.
