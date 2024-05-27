Desde esta página puedes consultar las distintas opciones de acceso genéricas a los estudios de formación permanente y qué documentación deberás enviar.

Para cursar másteres de formación permanente y diplomas hay que tener una titulación universitaria oficial previa. En caso de no tenerla, se puede acceder al programa acreditando experiencia profesional. Encontrarás la información completa en la página del estudio que te interesa.

El acceso a los cursos de posgrado es abierto y, por lo tanto, no es necesario tener una titulación previa.