Formación permanente: requisitos académicos y documentación
Desde esta página puedes consultar las distintas opciones de acceso genéricas a los estudios de formación permanente y qué documentación deberás enviar.
Para cursar másteres de formación permanente y diplomas hay que tener una titulación universitaria oficial previa. En caso de no tenerla, se puede acceder al programa acreditando experiencia profesional. Encontrarás la información completa en la página del estudio que te interesa.
El acceso a los cursos de posgrado es abierto y, por lo tanto, no es necesario tener una titulación previa.
Consulta la documentación que tienes que entregar en función de los estudios
Si tienes un título universitario oficial del Estado español (grado oficial, máster universitario, licenciatura, diplomatura, ingeniería o arquitectura), deberás presentar:
Fotocopia del documento nacional de identidad (DNI), del pasaporte o del NIE.
Acreditación de las titulaciones universitarias oficiales de las que dispones. Puedes acreditarlas de distintas formas:
Digitalmente: si dispones de alguno de estos documentos:
- Documento acreditativo del título obtenido mediante autorización en el web del Ministerio de Educación (¿cómo se puede obtener este documento?).
- Título universitario oficial con validez digital.
- Certificado sustitutorio del título con validez digital.
Por correo postal: si tu documento no tiene validez digital, deberás enviar una fotocopia compulsada o notariada del título universitario oficial o del certificado sustitutorio por correo postal. Consulta en esta infografía cómo puedes compulsar la documentación.
Si tienes un título de un país del espacio europeo de educación superior (EEES) que permita el acceso a estudios de máster en el país de expedición del título, deberás presentar:
- Fotocopia del documento nacional de identidad (DNI, pasaporte o NIE).
- Fotocopia compulsada o notariada del título universitario oficial o del resguardo de los derechos de expedición.
- Fotocopia compulsada o notariada del suplemento europeo al título (SET). Si tu universidad no te lo puede entregar, puede expedirte un certificado que acredite que tu titulación da acceso a estudios de máster en el país de origen del título.
Consulta en esta infografía cómo puedes compulsar la documentación.
Si los documentos están en un idioma distinto del catalán, el español o el inglés, además, deberás entregar una traducción jurada.
Toda la documentación académica deberá estar legalizada, salvo si tu país pertenece a la UE o tiene un convenio firmado con esta. En esta página del web del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes puedes consultar en qué caso se encuentra tu país y toda la información necesaria para legalizar la documentación.
Si has cursado estudios universitarios oficiales en un país que no pertenece al espacio europeo de educación superior (EEES), el título deberá ser equivalente a un título universitario oficial español de grado y permitir el acceso a estudios de posgrado o máster en el país de origen del título.
La documentación que deberás enviar depende del país en el que has obtenido la titulación.
En caso de haber obtenido el título en alguno de los siguientes países, consulta la documentación que deberás presentar.
Fotocopia del pasaporte. En caso de no disponer de este documento, puedes enviar la fotocopia de tu cédula de ciudadanía. En caso de tener la residencia o ciudadanía en el Estado español, o la ciudadanía de alguno de los países de la Unión Europea o Andorra, deberás anexar la documentación que lo acredite (fotocopia de la tarjeta de identidad de extranjero o del permiso de residencia).
Fotocopia del diploma universitario que acredite tu titulación de pregrado. Deberá ser del diploma y no del acta de grado, puesto que en España el acta de grado no acredita legalmente una titulación universitaria.
Apostilla electrónica del diploma de pregrado. Deberá ser del diploma y no del acta de grado. Si no has formalizado el trámite de apostilla del diploma, puedes solicitarlo en el web de la Cancillería de Colombia. Todo el trámite se realiza en línea. Recuerda que, para que la Cancillería conceda la apostilla, primero deberás legalizar el diploma en el apartado de legalizaciones del Ministerio de Educación, y, después, solicitar la apostilla electrónica.
Constancia del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) de una formación universitaria de un nivel académico de pregrado y con una duración mínima de seis semestres académicos, que podrás obtener en este web con el código SNIES del programa cursado.
Toda la documentación académica deberá estar legalizada con la apostilla de La Haya. Cada país nombra a una autoridad competente que puede poner esa apostilla. En la web del Convenio de La Haya encontrarás la lista actualizada de los países del Convenio y las autoridades que pueden ponerte la apostilla. Ten presente que una apostilla con validación electrónica vigente te exime de compulsar o notariar la fotocopia de la documentación.
Consulta en esta página del web del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes la información sobre el trámite necesario para legalizar la documentación.
Fotocopia del pasaporte. En caso de no disponer de este documento, puedes enviar la fotocopia del documento de identidad.
Fotocopia del título oficial de estudios de tercer nivel. Deberá ser del diploma y no del acta de grado.
Fotocopia de la apostilla del título oficial de estudios de tercer nivel. Deberá ser del diploma y no del acta de grado. Para obtener la apostilla del título, puedes consultar más información en este enlace.
Si no dispones de la apostilla electrónica, deberás presentar la fotocopia autenticada del diploma apostillado o solicitar la actualización de la apostilla en la oficina de servicios más cercana del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Gobierno ecuatoriano.
Constancia del registro del título de tercer nivel en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT). Para obtener la constancia de la SENESCYT, en este enlace deberás introducir tu número de documento de identidad y hacer clic en el botón Imprimir información.
* Si dispones de un título de tercer nivel, técnico o tecnológico, el título de máster universitario que obtengas no se podrá registrar en la SENESCYT. Si tienes alguna duda o necesitas más información sobre esta cuestión, te recomendamos que contactes con la SENESCYT.
Toda la documentación académica deberá estar legalizada con la apostilla de La Haya. Cada país nombra a una autoridad competente que puede poner esa apostilla. En la web del Convenio de La Haya encontrarás la lista actualizada de los países del Convenio y las autoridades que pueden ponerte la apostilla. Ten presente que una apostilla con validación electrónica vigente te exime de compulsar o notariar la fotocopia de la documentación.
Consulta en esta página del web del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes la información sobre el trámite necesario para legalizar la documentación.
Pasaporte. En caso de no disponer de este documento, puedes enviar la fotocopia del documento de identificación oficial INE.
Diploma oficial del título profesional o licenciatura que acredite tu titulación universitaria.
Apostilla del diploma oficial del título profesional o licenciatura. Tiene que ser del diploma. Para obtener la apostilla del título, puedes consultar más información en la Secretaría de Gobernación.
Cédula profesional emitida por el Registro Nacional de Profesiones de la SEP.
* Si la apostilla del título es electrónica e incorpora código de verificación, podrás aportar los documentos digitalmente en formato PDF; en caso contrario, tendrás que enviarlos físicamente.
Toda la documentación académica deberá estar legalizada con la apostilla de La Haya. Cada país nombra a una autoridad competente que puede poner esa apostilla. En la web del Convenio de La Haya encontrarás la lista actualizada de los países del Convenio y las autoridades que pueden ponerte la apostilla. Ten presente que una apostilla con validación electrónica vigente te exime de compulsar o notariar la fotocopia de la documentación.
Consulta en esta página del web del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes la información sobre el trámite necesario para legalizar la documentación.
Fotocopia del pasaporte. En caso de no disponer de este documento, puedes enviar la fotocopia del documento nacional de identidad.
Fotocopia del diploma oficial de grado académico o de un título profesional, debidamente firmado por el funcionario o funcionaria a cargo de la Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro Nacional de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) del Perú. Como el trámite es para España, las constancias expedidas por la SUNEDU deberán anexarse con sello de unión al documento original otorgado por las universidades nacionales.
Fotocopia de la apostilla del diploma oficial de grado académico de bachiller o de título profesional. Para obtener la apostilla del título, puedes consultar más información en este enlace. Si no dispones de la apostilla electrónica, deberás presentar la fotocopia autenticada del diploma apostillado, o solicitar la actualización de la apostilla al Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno peruano.
Constancia de inscripción del diploma de grado académico de bachiller o título profesional en el Registro Nacional de Grados y Títulos del Perú por medio de la SUNEDU.
Toda la documentación académica deberá estar legalizada con la apostilla de La Haya. Cada país nombra a una autoridad competente que puede poner esa apostilla. En la web del Convenio de La Haya encontrarás la lista actualizada de los países del Convenio y las autoridades que pueden ponerte la apostilla. Ten presente que una apostilla con validación electrónica vigente te exime de compulsar o notariar la fotocopia de la documentación.
Consulta en esta página del web del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes la información sobre el trámite necesario para legalizar la documentación.
Fotocopia del pasaporte. Si no dispones de este documento, puedes enviar la fotocopia de la cédula de identidad.
Fotocopia del diploma oficial del título profesional o de la licenciatura que acredite tu titulación universitaria.
Fotocopia de la apostilla del título profesional o licenciatura. Para obtener la apostilla del título deberás contactar con el Ministerio de Educación, por medio de las oficinas regionales de atención.
Certificado académico personal o concentración de notas del título de licenciatura o grado, que incluya la duración del programa, el detalle de las asignaturas cursadas con la nota obtenida, el número de créditos superados, las horas cursadas, las convocatorias consumidas y la nota global. Además, en caso de que esté en un idioma distinto del español, el catalán o el inglés, deberás entregar una traducción jurada.
Toda la documentación académica deberá estar legalizada con la apostilla de La Haya. Cada país nombra a una autoridad competente que puede poner esa apostilla. En la web del Convenio de La Haya encontrarás la lista actualizada de los países del Convenio y las autoridades que pueden ponerte la apostilla. Ten presente que una apostilla con validación electrónica vigente te exime de compulsar o notariar la fotocopia de la documentación.
Consulta en esta página del web del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes la información sobre el trámite necesario para legalizar la documentación.
En caso de haber obtenido el título en el resto de países de América Latina o de fuera del espacio europeo de educación superior, deberás enviar la siguiente documentación:
Fotocopia del documento de identidad o pasaporte del país de origen. Y, además, en caso de que esté en un idioma distinto del español, el catalán o el inglés, deberás entregar una traducción jurada.
Fotocopia compulsada o notariada del título universitario oficial o el resguardo de los derechos de expedición (anverso y reverso).
Fotocopia compulsada o notariada del certificado académico de los estudios superiores realizados que incluya el detalle de las asignaturas cursadas junto con la nota obtenida, el número de créditos superados, las horas cursadas, las convocatorias consumidas y la nota global.
Fotocopia compulsada o notariada de un certificado expedido por la universidad, en el que se certifique que la titulación presentada da acceso a estudios superiores de máster o doctorado en el país de origen del título.
Toda la documentación académica deberá cumplir con los siguientes requisitos:
Las fotocopias deberán estar compulsadas o notariadas, excepto si el documento tiene la apostilla de La Haya con validación electrónica vigente.
Si está en un idioma distinto del catalán, el español o el inglés, además, deberás entregar una traducción jurada.
Deberá estar legalizada por el país emisor del diploma universitario. Existen dos vías de legalización:
Si has obtenido el título y los certificados en un país miembro del Convenio de La Haya (como México, Ecuador o Argentina), deberán incluir la apostilla de La Haya. Cada país nombra a una autoridad competente que puede poner esa apostilla. En la web del Convenio de La Haya encontrarás la lista actualizada de los países del Convenio y las autoridades que pueden ponerte la apostilla. Ten presente que una apostilla con validación electrónica vigente te exime de compulsar o notariar la fotocopia de la documentación.
Si has obtenido el título y los certificados en un país que no es miembro del Convenio de La Haya, deberás legalizarlos por vía diplomática. Para ello, deberás presentar los documentos en estos tres organismos con el fin de que acrediten su validez mediante sus sellos respectivos:
- el Ministerio de Educación del país emisor de los documentos,
- el Ministerio de Asuntos Exteriores del país que expidió los documentos, y
- la representación diplomática o consular española en el país que emitió los documentos.
Consulta en esta página del web del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes la información sobre el trámite necesario para legalizar la documentación.
Descubre la formación permanente de la UOC
Amplía tus conocimientos e impulsa tu carrera con una formación flexible, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. En la UOC te ofrecemos una amplia oferta de programas diseñados para profesionales como tú, que quieren seguir aprendiendo a lo largo de la vida.
Másters de formación permanente online
Programas avanzados para profundizar en tu ámbito profesional y mejorar tu perfil laboral.
Diplomas de especialización y de experto online
Adquiere conocimientos prácticos y aplicables para retos específicos de tu sector.
Cursos de posgrado online
Formación de corta duración y sin requisitos de acceso para adquirir nuevas competencias profesionales en poco tiempo.
