El volum d'usuaris i continguts que hi circulen i l'establiment de comunitats creades per interessos comuns les converteix en un objecte molt atractiu. Les empreses i entitats hi troben el seu públic objectiu i noves possibilitats per a distribuir els seus missatges.

Les singularitats de les diferents plataformes i el caràcter horitzontal d'aquests espais exigeixen, no obstant això, desenvolupar noves habilitats. Els responsables de comunicació que dirigeixen les seves accions als mitjans socials han d'exercir d'intermediaris entre l'empresa i el públic, però també projectar i executar accions comunicatives estratègiques.

El curs d'especialització de Community manager en línia ofereix la possibilitat d'aprofundir en els mitjans socials des d'una dimensió teoricopràctica. D'una banda, permet abordar les bases i els fonaments d'entorns en línia col·laboratius i socials per a entendre les dinàmiques participatives que s'hi desenvolupen. D'una altra, i des d'una perspectiva estratègica, permet adquirir habilitats per al disseny i la planificació eficaç d'accions comunicatives en mitjans socials i, de manera específica, per a la gestió i optimització de les comunitats virtuals.